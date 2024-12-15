https://ria.ru/20241215/dokument-1989270964.html

Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января - РИА Новости, 15.12.2024

Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T02:17

2024-12-15T02:17

2024-12-15T02:17

общество

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

егрн

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758784491_0:39:1124:671_1920x0_80_0_0_422b84d855dbd26afc0c278f1e5d0c13.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации".Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий."Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости", - говорит Финогенова.

https://ria.ru/20241209/elektrichestvo-1988066125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), егрн, россия