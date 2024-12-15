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Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января - РИА Новости, 15.12.2024
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02:17 15.12.2024
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Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января
Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января - РИА Новости, 15.12.2024
Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января
Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T02:17
2024-12-15T02:17
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
егрн
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации".Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий."Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости", - говорит Финогенова.
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), егрн, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ЕГРН, Россия
Россиянам назвали важный документ, который подорожает с 1 января

Профессор Финогенова предупредила о подорожании выписок из ЕГРН с 1 января

© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского краяПланировка жилого помещения
Планировка жилого помещения - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : Сайт губернатораи Правительства Пермского края
Планировка жилого помещения. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выписки из ЕГРН подорожают с 1 января. Кому и за что придется платить больше, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Она напомнила, что подорожание регламентирует вступающий в силу с начала года приказ Росреестра "Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), и иной информации".
Согласно этому документу, услуги по предоставлению сведений из реестра, наряду с получением выписки на бумажных и электронных носителях подорожают вдвое. Это коснется выписок об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект, о стоимости кадастрового плана. Подорожают выписки о зонах с особыми условиями использования территорий.
"Возрастут расходы и для тех физических и юридических лиц, кто планирует получение разрешения на строительство, поскольку в этом случае также требуется выписка из ЕГРН. Подорожают и услуги юристов, осуществляющих проверку недвижимости", - говорит Финогенова.
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ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ЕГРНРоссия
 
 
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