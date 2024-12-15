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В Германии впали в ярость из-за одной детали в неудачах ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
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05:46 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/detal-1989277150.html
В Германии впали в ярость из-за одной детали в неудачах ВСУ
В Германии впали в ярость из-за одной детали в неудачах ВСУ - РИА Новости, 15.12.2024
В Германии впали в ярость из-за одной детали в неудачах ВСУ
Немецкий журналист Юлиан Репке возмутился тому, что ВСУ недостаточно, по его мнению, обороняют города в Донбассе, что позволяет ВС России занимать их в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T05:46
2024-12-15T05:46
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке возмутился тому, что ВСУ недостаточно, по его мнению, обороняют города в Донбассе, что позволяет ВС России занимать их в нетронутом состоянии. Об том он написал на своей странице в соцсети X."Почему русские занимают города в Донбассе почти нетронутыми?" — задался он вопросом.Журналист предположил, что правительство Украины решило просто сдать города Донбасса и отступить."Кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове). Я думаю, это больше, чем теория заговора", — заявил он.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
https://ria.ru/20241214/vygoda-1989215695.html
https://ria.ru/20241215/peregovory-1989271553.html
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в мире, донбасс, германия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Германия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Германии впали в ярость из-за одной детали в неудачах ВСУ

Журналист Репке возмутился сохранности освобожденных Россией городов Донбасса

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Репке возмутился тому, что ВСУ недостаточно, по его мнению, обороняют города в Донбассе, что позволяет ВС России занимать их в нетронутом состоянии. Об том он написал на своей странице в соцсети X.
«
"Почему русские занимают города в Донбассе почти нетронутыми?" — задался он вопросом.
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