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Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Дамаске - РИА Новости, 15.12.2024
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19:53 15.12.2024 (обновлено: 20:19 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/damask-1989332148.html
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Дамаске
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Дамаске - РИА Новости, 15.12.2024
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Дамаске
Россия вывезла часть персонала загранпредставительств в Дамаске, заявил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T19:53
2024-12-15T20:19
россия
в мире
дамаск (город)
белоруссия
воздушно-космические силы россии
абхазия
кндр (северная корея)
сирия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия вывезла часть персонала загранпредставительств в Дамаске, заявил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Telegram-канале. "Пятнадцатого декабря в московский аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске", — говорится в сообщении. Помимо этого, Москва эвакуировала часть персонала дипмиссий КНДР, Абхазии и Белоруссии. Как добавили в ведомстве, российское посольство в САР продолжает работать.Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989299601.html
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дамаск (город)
белоруссия
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россия, в мире, дамаск (город), белоруссия, воздушно-космические силы россии, абхазия, кндр (северная корея), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад
Россия, В мире, Дамаск (город), Белоруссия, Воздушно-космические силы России, Абхазия, КНДР (Северная Корея), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад
Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств в Дамаске

Россия эвакуировала часть персонала загранпредставительств и дипмиссий в Дамаске

© Фото : ДСКЦ МИД России/TelegramCпециальный рейс ВКС Минобороны России, который вывез часть персонала российских загранпредставительств из Дамаска
Cпециальный рейс ВКС Минобороны России, который вывез часть персонала российских загранпредставительств из Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : ДСКЦ МИД России/Telegram
Cпециальный рейс ВКС Минобороны России, который вывез часть персонала российских загранпредставительств из Дамаска
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия вывезла часть персонала загранпредставительств в Дамаске, заявил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Telegram-канале.
"Пятнадцатого декабря в московский аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске", — говорится в сообщении.
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Помимо этого, Москва эвакуировала часть персонала дипмиссий КНДР, Абхазии и Белоруссии. Как добавили в ведомстве, российское посольство в САР продолжает работать.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных сирийских городов, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул республику. Москва в них не участвовала.
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Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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