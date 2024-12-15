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В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 15.12.2024
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00:27 15.12.2024 (обновлено: 00:39 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/dagestan-1989268884.html
В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света
В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 15.12.2024
В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света
Массовые отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за снегопада и ветра, без света остались более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе минэнерго... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T00:27
2024-12-15T00:39
происшествия
махачкала
каспийск
хасавюрт
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МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Массовые отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за снегопада и ветра, без света остались более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе минэнерго республики. Как пояснили в ведомстве, резкое ухудшение погоды, сопровождавшееся снегопадом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду, привело к коротким замыканиям и обрывам проводов. Сейчас предпринимаются все меры для возобновления подачи электроэнергии.Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, а также порядка 30 районов республики. Завершить восстановительные работы планировалось до конца субботы.
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988606733.html
махачкала
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происшествия, махачкала, каспийск, хасавюрт
Происшествия, Махачкала, Каспийск, Хасавюрт
В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света

В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света из-за снегопада и ветра

© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"Поврежденные опоры ЛЭП в Дагестане
Поврежденные опоры ЛЭП в Дагестане - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : пресс-служба ОАО "Дагэнергосеть"
Поврежденные опоры ЛЭП в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Массовые отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за снегопада и ветра, без света остались более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
Как пояснили в ведомстве, резкое ухудшение погоды, сопровождавшееся снегопадом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду, привело к коротким замыканиям и обрывам проводов. Сейчас предпринимаются все меры для возобновления подачи электроэнергии.
Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, а также порядка 30 районов республики. Завершить восстановительные работы планировалось до конца субботы.
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Абхазия будет получать свет на 2 часа 48 минут в дневное время
11 декабря, 14:33
 
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