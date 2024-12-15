https://ria.ru/20241215/dagestan-1989268884.html

В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света

В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 15.12.2024

В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света

Массовые отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за снегопада и ветра, без света остались более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе минэнерго... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T00:27

2024-12-15T00:27

2024-12-15T00:39

происшествия

махачкала

каспийск

хасавюрт

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МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Массовые отключения электроэнергии произошли в Дагестане из-за снегопада и ветра, без света остались более 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе минэнерго республики. Как пояснили в ведомстве, резкое ухудшение погоды, сопровождавшееся снегопадом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду, привело к коротким замыканиям и обрывам проводов. Сейчас предпринимаются все меры для возобновления подачи электроэнергии.Частично обесточены Махачкала, Каспийск, Хасавюрт, Буйнакск, а также порядка 30 районов республики. Завершить восстановительные работы планировалось до конца субботы.

https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988606733.html

махачкала

каспийск

хасавюрт

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происшествия, махачкала, каспийск, хасавюрт