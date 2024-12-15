https://ria.ru/20241215/chtenie-1989127147.html
В России проходят новогодние семейные чтения вслух
В России проходят новогодние семейные чтения вслух - РИА Новости, 15.12.2024
В России проходят новогодние семейные чтения вслух
Масштабное литературное мероприятие "Новогодние семейные чтения вслух" впервые проходитт по всей стране 15 декабря, сообщает пресс- служба фонда "Живая... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T07:10
2024-12-15T07:10
2024-12-15T07:10
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культура
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ксения алферова (актриса)
москва
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Масштабное литературное мероприятие "Новогодние семейные чтения вслух" впервые проходитт по всей стране 15 декабря, сообщает пресс- служба фонда "Живая классика" .Событие посвящено Году семьи, его поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.Тысячи семей в разных городах прочитают отрывки из любимых книг, смогут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных.Каждая команда будет состоять минимум из взрослого и ребенка, что позволит читать выбранные тексты по ролям.Участники смогут разместить видеоролик со своим выступлением на личной странице ВКонтакте с хештегом #НовогодниеСемейныеЧтения. Представители фонда определят 30 победителей в разных номинациях и вручат призы.Для участия в акции уже зарегистрировались более 400 площадок по всей стране и примерно шесть тысяч семей. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Великом Новгороде, Казани, Ярославле, Туле, Самаре, Владикавказе чтения пройдут при участии популярных телеведущих и актеров. Прямые включения с десяти площадок будут транслироваться на странице проекта Вконтакте.В Центральной детской библиотеке № 14 Москвы выступят актеры театра и кино Ксения Алферова, Дмитрий Миллер, Любовь Тихомирова, Алена Чехова.В Санкт-Петербурге спецгостем станет актер Борис Смолкин, в Ярославле - режиссер и сценарист Иван Твердовский, в Туле – режиссер и писатель Арсений Гончуков, в Самаре - актер Сергей Перегудов, в Казани - актер Олег Алмазов, в Великом Новгороде - филолог Валерий Ефремов, в Екатеринбурге - актер Анвар Либабов, во Владикавказе - 15-летний ведущий канала СТС kids Владимир Левченко, в Челябинске - писатель Елена Усачева.Именитые гости прочтут свои любимые стихотворения или отрывки из прозы, проведут мастер-классы."Увлечение чтением часто начинается в семье. Цель акции - поддержать, укрепить и популяризировать такую традицию", - сказала директор фонда “Живая классика” Марина Смирнова.Впервые Всероссийская Акция чтения вслух прошла 23 июля 2022 года в 15 регионах. Тогда участники выступали индивидуально.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, ксения алферова (актриса), москва, санкт-петербург, екатеринбург, иван твердовский, марина смирнова, президентский фонд культурных инициатив, куда сходить , что почитать
Культура, Культура, Новости культуры, Ксения Алферова (актриса), Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иван Твердовский, Марина Смирнова, Президентский фонд культурных инициатив, куда сходить , что почитать
В России проходят новогодние семейные чтения вслух
В России 15 декабря началось проведение "Новогодних семейных чтений вслух"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Масштабное литературное мероприятие "Новогодние семейные чтения вслух" впервые проходитт по всей стране 15 декабря, сообщает пресс- служба фонда "Живая классика" .
Событие посвящено Году семьи, его поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.
Тысячи семей в разных городах прочитают отрывки из любимых книг, смогут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных.
Каждая команда будет состоять минимум из взрослого и ребенка, что позволит читать выбранные тексты по ролям.
Участники смогут разместить видеоролик со своим выступлением на личной странице ВКонтакте с хештегом #НовогодниеСемейныеЧтения. Представители фонда определят 30 победителей в разных номинациях и вручат призы.
Для участия в акции уже зарегистрировались более 400 площадок по всей стране и примерно шесть тысяч семей. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Великом Новгороде, Казани, Ярославле, Туле, Самаре, Владикавказе чтения пройдут при участии популярных телеведущих и актеров. Прямые включения с десяти площадок будут транслироваться на странице проекта Вконтакте.
В Центральной детской библиотеке № 14 Москвы выступят актеры театра и кино Ксения Алферова, Дмитрий Миллер, Любовь Тихомирова, Алена Чехова.
В Санкт-Петербурге спецгостем станет актер Борис Смолкин, в Ярославле - режиссер и сценарист Иван Твердовский, в Туле – режиссер и писатель Арсений Гончуков, в Самаре - актер Сергей Перегудов, в Казани - актер Олег Алмазов, в Великом Новгороде - филолог Валерий Ефремов, в Екатеринбурге - актер Анвар Либабов, во Владикавказе - 15-летний ведущий канала СТС kids Владимир Левченко, в Челябинске - писатель Елена Усачева.
Именитые гости прочтут свои любимые стихотворения или отрывки из прозы, проведут мастер-классы.
«
"Увлечение чтением часто начинается в семье. Цель акции - поддержать, укрепить и популяризировать такую традицию", - сказала директор фонда “Живая классика” Марина Смирнова.
Впервые Всероссийская Акция чтения вслух прошла 23 июля 2022 года в 15 регионах. Тогда участники выступали индивидуально.