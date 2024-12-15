https://ria.ru/20241215/chtenie-1989127147.html

В России проходят новогодние семейные чтения вслух

В России проходят новогодние семейные чтения вслух - РИА Новости, 15.12.2024

В России проходят новогодние семейные чтения вслух

Масштабное литературное мероприятие "Новогодние семейные чтения вслух" впервые проходитт по всей стране 15 декабря, сообщает пресс- служба фонда "Живая... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T07:10

2024-12-15T07:10

2024-12-15T07:10

культура

культура

новости культуры

ксения алферова (актриса)

москва

санкт-петербург

екатеринбург

иван твердовский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989075573_0:101:3067:1826_1920x0_80_0_0_826be7ac4aae3d5d61728edf23e0e7aa.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Масштабное литературное мероприятие "Новогодние семейные чтения вслух" впервые проходитт по всей стране 15 декабря, сообщает пресс- служба фонда "Живая классика" .Событие посвящено Году семьи, его поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.Тысячи семей в разных городах прочитают отрывки из любимых книг, смогут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных.Каждая команда будет состоять минимум из взрослого и ребенка, что позволит читать выбранные тексты по ролям.Участники смогут разместить видеоролик со своим выступлением на личной странице ВКонтакте с хештегом #НовогодниеСемейныеЧтения. Представители фонда определят 30 победителей в разных номинациях и вручат призы.Для участия в акции уже зарегистрировались более 400 площадок по всей стране и примерно шесть тысяч семей. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Великом Новгороде, Казани, Ярославле, Туле, Самаре, Владикавказе чтения пройдут при участии популярных телеведущих и актеров. Прямые включения с десяти площадок будут транслироваться на странице проекта Вконтакте.В Центральной детской библиотеке № 14 Москвы выступят актеры театра и кино Ксения Алферова, Дмитрий Миллер, Любовь Тихомирова, Алена Чехова.В Санкт-Петербурге спецгостем станет актер Борис Смолкин, в Ярославле - режиссер и сценарист Иван Твердовский, в Туле – режиссер и писатель Арсений Гончуков, в Самаре - актер Сергей Перегудов, в Казани - актер Олег Алмазов, в Великом Новгороде - филолог Валерий Ефремов, в Екатеринбурге - актер Анвар Либабов, во Владикавказе - 15-летний ведущий канала СТС kids Владимир Левченко, в Челябинске - писатель Елена Усачева.Именитые гости прочтут свои любимые стихотворения или отрывки из прозы, проведут мастер-классы."Увлечение чтением часто начинается в семье. Цель акции - поддержать, укрепить и популяризировать такую традицию", - сказала директор фонда “Живая классика” Марина Смирнова.Впервые Всероссийская Акция чтения вслух прошла 23 июля 2022 года в 15 регионах. Тогда участники выступали индивидуально.

https://ria.ru/20241212/teatr-1988654854.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, новости культуры, ксения алферова (актриса), москва, санкт-петербург, екатеринбург, иван твердовский, марина смирнова, президентский фонд культурных инициатив, куда сходить , что почитать