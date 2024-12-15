https://ria.ru/20241215/chp-1989341712.html

Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе после ЧП

Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе после ЧП - РИА Новости, 15.12.2024

Росрыболовство мониторит обстановку в Керченском проливе после ЧП

Росрыболовство ведет мониторинг обстановки в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами, после ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, заявили... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T22:30

2024-12-15T22:30

2024-12-15T22:30

происшествия

керченский пролив

россия

черное море

илья шестаков

владимир путин

виталий савельев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Росрыболовство ведет мониторинг обстановки в Керченском проливе в связи с ЧП с танкерами, после ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, заявили в ведомстве. "Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам", - говорится в Telegram-канале службы. Отмечается, что Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой правительства РФ. "Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП", - добавили там. Ранее, в воскресенье, пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий". Позднее МЧС РФ сообщало, что еще один танкер "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции направлены два буксира и два вертолета, идет эвакуация. По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания. Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее ведомство сообщило, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241215/peregovory-1989329874.html

https://ria.ru/20241215/tanker-1989331475.html

керченский пролив

россия

черное море

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происшествия, керченский пролив, россия, черное море, илья шестаков, владимир путин, виталий савельев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе