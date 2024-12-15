Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 15.12.2024 (обновлено: 21:53 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас - РИА Новости, 15.12.2024
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
Украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:38
2024-12-15T21:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:226:1158:877_1920x0_80_0_0_137fb80b65f7870d23b66ba759065514.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, при обстреле был поврежден фасад здания гостиницы "Стирол" и рядом стоящих многоквартирных домов, полностью сгорел гражданский автомобиль."Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась", - рассказала очевидец происшествия Тамара.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 84 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20241211/svo-1988543133.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8663be9ef248ded296449c6609f8513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас

ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили натовский кассетный боеприпас на гостиницу в Горловке

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
ВСУ минируют серую зону под Кременной немецкими минами, заявил Марочко
11 декабря, 08:05
Как передает корреспондент РИА Новости, при обстреле был поврежден фасад здания гостиницы "Стирол" и рядом стоящих многоквартирных домов, полностью сгорел гражданский автомобиль.
«
"Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась", - рассказала очевидец происшествия Тамара.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 84 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала