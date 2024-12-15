https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас

ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас - РИА Новости, 15.12.2024

ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас

Украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T21:38

2024-12-15T21:38

2024-12-15T21:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

сцкк

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ГОРЛОВКА (ДНР), 15 дек - РИА Новости. Украинские военные применили "натовский" кассетный боеприпас при обстреле гостиницы в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155-мм с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости, при обстреле был поврежден фасад здания гостиницы "Стирол" и рядом стоящих многоквартирных домов, полностью сгорел гражданский автомобиль."Три раза такое прилетело... я думала, эта девятиэтажка обвалится. Потом, когда был третий раз, машина загорелась", - рассказала очевидец происшествия Тамара.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли территорию республики, выпустив 84 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 5 мирных жителей. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20241211/svo-1988543133.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, сцкк