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"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине - РИА Новости, 15.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 15.12.2024 (обновлено: 15:10 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/berletik-1989307018.html
"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине
"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине - РИА Новости, 15.12.2024
"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине
Заморозка конфликта на Украине призвана дать американцам шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T14:26
2024-12-15T15:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине призвана дать американцам шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Когда они говорят о замораживании конфликта &lt;…&gt; на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии", — отметил он.Берлетик добавил, что США жаждут подчинить себе весь мир, поэтому не остановятся ни перед чем в своем противостоянии России, Китаю и Ирану.По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
https://ria.ru/20241215/hill-1989285505.html
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в мире, украина, сша, россия, кит келлог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог
"Лишь уловка". В США раскрыли новый план по Украине

Берлетик: США используют заморозку конфликта на Украине для перегруппировки

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заморозка конфликта на Украине призвана дать американцам шанс перераспределить силы, чтобы ударить вновь, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Когда они говорят о замораживании конфликта <…> на Украине, это лишь уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы только что видели в Сирии", — отметил он.
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Берлетик добавил, что США жаждут подчинить себе весь мир, поэтому не остановятся ни перед чем в своем противостоянии России, Китаю и Ирану.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс, экс-директор Нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса — демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций.
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