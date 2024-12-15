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В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны - РИА Новости, 15.12.2024
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23:21 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/belgrad-1989346096.html
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны - РИА Новости, 15.12.2024
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны
Санкции США, введение которых ожидается в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) станут частью гибридной войны против Сербии, РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:21
2024-12-15T23:21
экономика
цены на нефть
сербия
сша
россия
александр вулин
александр вучич
газпром
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Санкции США, введение которых ожидается в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) станут частью гибридной войны против Сербии, наряду с протестами студентов и оппозиции, с целью вынудить официальный Белград ввести санкции против РФ, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Сербский президент Александр Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами. "Введение санкций NIS – нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, которая ведется против независимой Сербии попытками ворваться в Скупщину (парламент – ред.), оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой людской трагедии для нанесения зла Сербии. Если США введут санкции против NIS и так нанесут серьезный удар нашей экономике, они это сделают не чтобы навредить РФ, которая легко возместит потерю сербского рынка, но тем самым они введут санкции против Сербии, чтобы мы отказались от самостоятельной политики и ввели санкции против России", - цитирует Вулина его пресс-служба. По его словам, США не требуют от Сербии дружбы, но требуют, чтобы Сербия "стала недругом России". "Россия не требовала от нас, чтобы мы создавали себе недругов, России достаточно, что мы – ее друзья", - подчеркнул замглавы сербского правительства. Нефтяная индустрия Сербии накануне выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году Газпром нефть, которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ Нефтяной индустрия Сербии в Панчево под Белградом. Нефтяная индустрия Сербии — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с Газпром энергохолдинг - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989170398.html
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экономика, цены на нефть, сербия, сша, россия, александр вулин, александр вучич, газпром, евросоюз, белград (город)
Экономика, Цены на нефть, Сербия, США, Россия, Александр Вулин, Александр Вучич, Газпром, Евросоюз, Белград (город)
В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны

Вице-премьер Сербии Вулин: санкции США против NIS станут частью гибридной войны

Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)
Рабочий на предприятии Нефтяной индустрии Сербии (NIS) - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Рабочий на предприятии "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Санкции США, введение которых ожидается в отношении Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% Газпром нефть и Газпром) станут частью гибридной войны против Сербии, наряду с протестами студентов и оппозиции, с целью вынудить официальный Белград ввести санкции против РФ, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Сербский президент Александр Вучич указал в субботу, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против Нефтяной индустрии Сербии. В то же время он допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS
14 декабря, 00:26
"Введение санкций NIS – нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, которая ведется против независимой Сербии попытками ворваться в Скупщину (парламент – ред.), оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой людской трагедии для нанесения зла Сербии. Если США введут санкции против NIS и так нанесут серьезный удар нашей экономике, они это сделают не чтобы навредить РФ, которая легко возместит потерю сербского рынка, но тем самым они введут санкции против Сербии, чтобы мы отказались от самостоятельной политики и ввели санкции против России", - цитирует Вулина его пресс-служба.
По его словам, США не требуют от Сербии дружбы, но требуют, чтобы Сербия "стала недругом России".
"Россия не требовала от нас, чтобы мы создавали себе недругов, России достаточно, что мы – ее друзья", - подчеркнул замглавы сербского правительства.
Нефтяная индустрия Сербии накануне выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Вучич допустил переговоры о снижении российской доли в NIS из-за санкций
14 декабря, 01:03
Президент Сербии сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк.
В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
В 2022 году Газпром нефть, которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ Нефтяной индустрия Сербии в Панчево под Белградом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич
14 декабря, 10:54
Нефтяная индустрия Сербии — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с Газпром энергохолдинг - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
 
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