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Глава сената Франции призвал Байру избегать отставки - РИА Новости, 15.12.2024
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16:10 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/bayru-1989314643.html
Глава сената Франции призвал Байру избегать отставки
Глава сената Франции призвал Байру избегать отставки - РИА Новости, 15.12.2024
Глава сената Франции призвал Байру избегать отставки
Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру обязан избежать отставки, работая со всеми партиями, чтобы не ввергнуть страну в кризис, так как новая отставка... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T16:10
2024-12-15T16:10
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру обязан избежать отставки, работая со всеми партиями, чтобы не ввергнуть страну в кризис, так как новая отставка правительства приведет к серьезным последствиям для страны, утратившей инвестиционную привлекательность после роспуска парламента в июле, заявил глава сената Франции Жерар Ларше. "Премьер-министр должен определить курс и вести диалог с политическими силами, чтобы избежать вотума недоверия, который имел бы драматичные последствия для нашей страны. Сегодня больше не время для обид, колебаний и торгов. Теперь важно избежать паралича государства и безотлагательно приступить к работе", - сказал он в интервью изданию Tribune Dimanche. Ларше винит президента Франции Эммануэля Макрона в текущем кризисе, отмечая, что "всё то, что сейчас происходит - последствия опасного и непредсказуемого решения распустить парламент" в июне. Это также нанесло удар по инвестиционной привлекательности страны - накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до Аа3. "Роспуск, которого желал президент Макрон, изменил оценку нашей страны финансовыми рынками. Отставка правительства Барнье - лишь отсроченное последствие этого непонятного выбора, к которому подготовились рынки. Этим летом иностранные инвесторы начали отходить от французских ценных бумаг. Ставки по займам во Франции превысили ставки в Испании и Португалии и достигли греческих ставок. Мы больше не входим в число членов еврозоны, считающихся самыми сильными и надежными", - указал глава сената. Придерживающийся центристских взглядов 73-летний Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.
https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html
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франция, испания, португалия, франсуа байру, жерар ларше, эммануэль макрон, в мире
Франция, Испания, Португалия, Франсуа Байру, Жерар Ларше, Эммануэль Макрон, В мире
Глава сената Франции призвал Байру избегать отставки

Сенатор Ларше: Байру обязан избегать отставки, чтобы не вводить Францию в кризис

© AP Photo / Caroline BlumbergФрансуа Байру
Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Caroline Blumberg
Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 дек - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру обязан избежать отставки, работая со всеми партиями, чтобы не ввергнуть страну в кризис, так как новая отставка правительства приведет к серьезным последствиям для страны, утратившей инвестиционную привлекательность после роспуска парламента в июле, заявил глава сената Франции Жерар Ларше.
"Премьер-министр должен определить курс и вести диалог с политическими силами, чтобы избежать вотума недоверия, который имел бы драматичные последствия для нашей страны. Сегодня больше не время для обид, колебаний и торгов. Теперь важно избежать паралича государства и безотлагательно приступить к работе", - сказал он в интервью изданию Tribune Dimanche.
Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия правительству Байру
13 декабря, 15:04
Ларше винит президента Франции Эммануэля Макрона в текущем кризисе, отмечая, что "всё то, что сейчас происходит - последствия опасного и непредсказуемого решения распустить парламент" в июне. Это также нанесло удар по инвестиционной привлекательности страны - накануне международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до Аа3.
"Роспуск, которого желал президент Макрон, изменил оценку нашей страны финансовыми рынками. Отставка правительства Барнье - лишь отсроченное последствие этого непонятного выбора, к которому подготовились рынки. Этим летом иностранные инвесторы начали отходить от французских ценных бумаг. Ставки по займам во Франции превысили ставки в Испании и Португалии и достигли греческих ставок. Мы больше не входим в число членов еврозоны, считающихся самыми сильными и надежными", - указал глава сената.
Придерживающийся центристских взглядов 73-летний Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
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