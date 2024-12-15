Рейтинг@Mail.ru
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 15.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 15.12.2024 (обновлено: 23:29 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/bapor-1989346331.html
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 15.12.2024
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа по школе, принадлежащей Ближневосточному... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:21
2024-12-15T23:29
в мире
оон
бапор
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа по школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), среди погибших есть дети, передает агентство WAFA со ссылкой на собственного корреспондента."Оккупационные войска рядом с медкомплексом Насер западнее Хан-Юниса обстреляли школу, принадлежащую БАПОР, в которой укрываются перемещенные лица, в результате чего погибли 20 человек, в том числе дети... есть также раненые", - говорится в сообщении агентства.Также, по данным агентства, израильская армия, предположительно, снесла несколько жилых домов в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70033c3c20ed7ddf4d73fbb273184a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа
В мире, ООН, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сектор Газа
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек

WAFA: при ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек, включая детей

© AP Photo / Ramez HabboubСектор Газа после израильского удара
Сектор Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Сектор Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа по школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), среди погибших есть дети, передает агентство WAFA со ссылкой на собственного корреспондента.
"Оккупационные войска рядом с медкомплексом Насер западнее Хан-Юниса обстреляли школу, принадлежащую БАПОР, в которой укрываются перемещенные лица, в результате чего погибли 20 человек, в том числе дети... есть также раненые", - говорится в сообщении агентства.
Также, по данным агентства, израильская армия, предположительно, снесла несколько жилых домов в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреООНБАПОРОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала