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При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек - РИА Новости, 15.12.2024
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа по школе, принадлежащей Ближневосточному... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:21
2024-12-15T23:21
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа по школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), среди погибших есть дети, передает агентство WAFA со ссылкой на собственного корреспондента."Оккупационные войска рядом с медкомплексом Насер западнее Хан-Юниса обстреляли школу, принадлежащую БАПОР, в которой укрываются перемещенные лица, в результате чего погибли 20 человек, в том числе дети... есть также раненые", - говорится в сообщении агентства.Также, по данным агентства, израильская армия, предположительно, снесла несколько жилых домов в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
https://ria.ru/20241215/konflikt-1915630213.html
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в мире, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, сектор газа
В мире, ООН, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Сектор Газа
При израильском ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек
WAFA: при ударе по школе БАПОР в Газе погибли не менее 20 человек, включая детей