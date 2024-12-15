https://ria.ru/20241215/avianosets-1989321069.html

Авианосец США "Гарри Трумэн" прибыл на Ближний Восток

Авианосец США "Гарри Трумэн" прибыл на Ближний Восток - РИА Новости, 15.12.2024

Авианосец США "Гарри Трумэн" прибыл на Ближний Восток

Ударная группа США, во главе которой находится авианосец "Гарри Трумэн", прибыла в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T17:27

2024-12-15T17:27

2024-12-15T17:39

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ближний восток

норвегия

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ударная группа США, во главе которой находится авианосец "Гарри Трумэн", прибыла в регион Ближнего Востока, сообщает Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Четырнадцатого декабря... авианосная ударная группа, в состав которой входит флагман "Гарри Трумэн"... прибыла в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X. В конце сентября командование ВМС США сообщало о том, что авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы для проведения запланированного развертывания. Вооруженные силы Норвегии заявляли о том, что "Гарри Трумэн" должен был принять участие в учениях в норвежских водах в октябре и ноябре этого года.

https://ria.ru/20241019/avianosets-1978854484.html

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ближний восток

норвегия

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в мире, сша, ближний восток, норвегия, вооруженные силы сша