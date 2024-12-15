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АТОР ожидает новой волны "карточного туризма" - РИА Новости, 15.12.2024
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Туризм
 
09:58 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/ator-1989287243.html
АТОР ожидает новой волны "карточного туризма"
АТОР ожидает новой волны "карточного туризма" - РИА Новости, 15.12.2024
АТОР ожидает новой волны "карточного туризма"
Ассоциация туроператоров России ожидает новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T09:58
2024-12-15T09:58
туризм
россия
сша
артур мурадян
газпромбанк
visa, inc.
mastercard, inc.
новости - туризм
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России ожидает новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том числе в связи с отказом в приеме карт UnionPay и проблемами с обменом старых долларов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. США в ноябре ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, а позднее разослал письмо клиентам с сообщение о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay. "На самом деле большое количество туристов в поездках пользовалось картами UnionPay, так как они принимались в дружественных странах и это было удобно. Но российский турист умеет адаптироваться. И мы видим, что сейчас возможно возникновение новой волны "карточного" туризма в соседние страны", - сказал Мурадян. При этом он подчеркнул, что для российского туриста это точно не фактор отменить или не совершать поездку. "Хотя существует большая проблема в возможности купить наличную валюту в России. Этот фактор уже может стать сдерживающим для выездного туризма, если у нас не будет обновляться наличная валюта в обменных пунктах, которую принимали бы за рубежом", - пояснил вице-президент ассоциации. Он подчеркнул, что сложности с обменом старых долларов на новые увеличиваются, поэтому дал советы туристам перед поездкой за границу. "Точно можно сказать, что российскому туристу ни крипта, ни иные цифровые активы в совершении путешествий никак не помогают. Советую покупать евро некрупного номинала. А также менять на доллары нового образца, по мере их появления в обменниках и держать на период поездки за границу. Еще я бы посоветовал туристам не заниматься "ловлей" курсов, потому что потерять можно больше, если в обменнике не будет нужных купюр, когда они соберутся в поездку", - сказал Мурадян.
https://ria.ru/20241124/banki-1985410388.html
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россия, сша, артур мурадян, газпромбанк, visa, inc., mastercard, inc., новости - туризм
Туризм, Россия, США, Артур Мурадян, Газпромбанк, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Новости - Туризм
АТОР ожидает новой волны "карточного туризма"

АТОР ожидает новой волны спроса на туры за рубеж для оформления карт UnionPay

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкОформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму
Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
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Оформление новой платежной карты Международной Китайской платежной системы UnionPay в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России ожидает новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том числе в связи с отказом в приеме карт UnionPay и проблемами с обменом старых долларов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
США в ноябре ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом, а позднее разослал письмо клиентам с сообщение о том, что с 21 ноября его карты отключены от платежной системы UnionPay.
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"На самом деле большое количество туристов в поездках пользовалось картами UnionPay, так как они принимались в дружественных странах и это было удобно. Но российский турист умеет адаптироваться. И мы видим, что сейчас возможно возникновение новой волны "карточного" туризма в соседние страны", - сказал Мурадян.
При этом он подчеркнул, что для российского туриста это точно не фактор отменить или не совершать поездку. "Хотя существует большая проблема в возможности купить наличную валюту в России. Этот фактор уже может стать сдерживающим для выездного туризма, если у нас не будет обновляться наличная валюта в обменных пунктах, которую принимали бы за рубежом", - пояснил вице-президент ассоциации.
Он подчеркнул, что сложности с обменом старых долларов на новые увеличиваются, поэтому дал советы туристам перед поездкой за границу.
"Точно можно сказать, что российскому туристу ни крипта, ни иные цифровые активы в совершении путешествий никак не помогают. Советую покупать евро некрупного номинала. А также менять на доллары нового образца, по мере их появления в обменниках и держать на период поездки за границу. Еще я бы посоветовал туристам не заниматься "ловлей" курсов, потому что потерять можно больше, если в обменнике не будет нужных купюр, когда они соберутся в поездку", - сказал Мурадян.
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ТуризмРоссияСШААртур МурадянГазпромбанкVisa, Inc.MasterCard, Inc.Новости - Туризм
 
 
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