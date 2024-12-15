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Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан - РИА Новости, 15.12.2024
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23:39 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/asad-1989347320.html
Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан
Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан - РИА Новости, 15.12.2024
Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T23:39
2024-12-15T23:39
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москва
башар асад
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сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран. "Нет, нет. Мы пытались приехать, мы хотели, но они (сирийская сторона) отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад) отверг все (предложения)", - сказал Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о встречах с Асадом. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html
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в мире, россия, москва, башар асад, хакан фидан, турция, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Хакан Фидан, Турция, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан

Глава МИД Турции Фидан заявил, что Асад отказался от встречи с турецкой стороной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башар Асад. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран.
"Нет, нет. Мы пытались приехать, мы хотели, но они (сирийская сторона) отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад) отверг все (предложения)", - сказал Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о встречах с Асадом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
В Турции опровергли сообщения о планах Эрдогана присоединить города в Сирии
14 декабря, 14:43
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 22:49
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадХакан ФиданТурцияСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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