https://ria.ru/20241215/asad-1989347320.html

Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан

Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан - РИА Новости, 15.12.2024

Асад отказался от встречи с турецкой стороной, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-15T23:39

2024-12-15T23:39

2024-12-15T23:39

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары при посредничестве третьих стран. "Нет, нет. Мы пытались приехать, мы хотели, но они (сирийская сторона) отказались. Я имею в виду, что я просил об этом. Мы даже использовали страны региона в качестве посредников, особенно Ирак, и я не буду упоминать другие страны. Он (Асад) отверг все (предложения)", - сказал Фидан в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о встречах с Асадом. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html

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