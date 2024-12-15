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Швейцарский уголовный суд прекратит дело против дяди Башара Асада - РИА Новости, 15.12.2024
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21:52 15.12.2024 (обновлено: 22:47 15.12.2024)
https://ria.ru/20241215/asad-1989339329.html
Швейцарский уголовный суд прекратит дело против дяди Башара Асада
Швейцарский уголовный суд прекратит дело против дяди Башара Асада - РИА Новости, 15.12.2024
Швейцарский уголовный суд прекратит дело против дяди Башара Асада
Швейцарский уголовный суд (TPF) 29 ноября проинформировал стороны судебного процесса против дяди экс-президента Сирии Башара Асада, 87-летнего Рифата Асада, что РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T21:52
2024-12-15T22:47
в мире
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франция
рифат асад
башар асад
хафез асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Швейцарский уголовный суд (TPF) 29 ноября проинформировал стороны судебного процесса против дяди экс-президента Сирии Башара Асада, 87-летнего Рифата Асада, что разбирательство будет прекращено из-за состояния здоровья обвиняемого и невозможности доставить его в Швейцарию, сообщает швейцарская газета Matin Dimanche. В марте Швейцарская прокуратура передала в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне дело 87-летнего Рифата Асада по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно, совершенных в 1982 году в сирийском городе Хама. "TPF 29 ноября проинформировал стороны о том, что, по его мнению, Рифат Асад страдает заболеваниями, которые не позволяют ему путешествовать и участвовать в судебном процессе. По этой причине суд рассматривает возможность прекращения производства по этому делу. TPF установил последний крайний срок для подачи апелляций", - сказано в материале. Согласно информации журналистов, Рифат Асад покинул Францию, где он жил, в 2021 году, чтобы найти убежище в Сирии и избежать экстрадиции в Швейцарию и суда. Сообщается, что после ухода Башара Асада от власти Рифат Асад якобы укрылся в Ливане. Швейцарская прокуратура в ноябре 2021 года выдала международный ордер на арест Рифата Асада, который в то время жил во Франции, но регулярно приезжал в Женеву. Однако в декабре 2021 года Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало в выдаче этого ордера на арест. Решение суда от июля 2022 года в конечном итоге оправдало решение прокуратуры. Суд Парижа в 2020 году приговорил Рифата Асада к четырем годам тюрьмы по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства в период между 1996 и 2016 годами, а также уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Суд также постановил конфисковать имущество Асада на сумму 90 миллионов евро. Согласно обвинению, тот обманным путем вывел во Францию активы на эту сумму. Защита подала апелляцию. В сентябре 2021 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор. В октябре того же года президент Сирии Башар Асад разрешил своему дяде, который не мог отбывать тюремный срок по состоянию здоровья, вернуться в страну при условии, что тот не будет занимать никаких политических постов. Рифат Асад - брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, однако в 1984 году был назначен на номинальный пост вице-президента, который занимал до 1998 года. Информация о расследовании в отношении Рифата Асада в Швейцарии появилась в 2017 года после публикации независимой организации TRIAL International, которая представляет истцов. Группа опубликовала пресс-релиз, в котором, не называя своих клиентов, от их имени выразила сожаление в связи с отсутствием продвижения в расследовании, "несмотря на наличие большого количества доказательств". По информации НПО, Рифат Асад якобы совершал военные преступления во время нападения на тюрьму Тадмор недалеко от Пальмиры 27 июня 1980 года и в ходе боевых действий в Хаме в 1982 году. В организации напомнили, что сотни миллионов евро со счетов Рифата Асада были заморожены во Франции, Испании и Великобритании. Независимые наблюдатели в связи с этим расследованием отмечают значительный срок давности событий - 35-37 лет, что существенно осложняет процесс расследования. В те годы у власти в Сирии был отец нынешнего президента - Хафез Асад. Его сыну Башару тогда было 15 лет.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989259366.html
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в мире, швейцария, сирия, франция, рифат асад, башар асад, хафез асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Швейцария, Сирия, Франция, Рифат Асад, Башар Асад, Хафез Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Швейцарский уголовный суд прекратит дело против дяди Башара Асада

Matin Dimanche: дело против дяди Башара Асада прекратят из-за состояния здоровья

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Башар Асад. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 дек - РИА Новости. Швейцарский уголовный суд (TPF) 29 ноября проинформировал стороны судебного процесса против дяди экс-президента Сирии Башара Асада, 87-летнего Рифата Асада, что разбирательство будет прекращено из-за состояния здоровья обвиняемого и невозможности доставить его в Швейцарию, сообщает швейцарская газета Matin Dimanche.
В марте Швейцарская прокуратура передала в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне дело 87-летнего Рифата Асада по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно, совершенных в 1982 году в сирийском городе Хама.
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"TPF 29 ноября проинформировал стороны о том, что, по его мнению, Рифат Асад страдает заболеваниями, которые не позволяют ему путешествовать и участвовать в судебном процессе. По этой причине суд рассматривает возможность прекращения производства по этому делу. TPF установил последний крайний срок для подачи апелляций", - сказано в материале.
Согласно информации журналистов, Рифат Асад покинул Францию, где он жил, в 2021 году, чтобы найти убежище в Сирии и избежать экстрадиции в Швейцарию и суда. Сообщается, что после ухода Башара Асада от власти Рифат Асад якобы укрылся в Ливане.
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Швейцарская прокуратура в ноябре 2021 года выдала международный ордер на арест Рифата Асада, который в то время жил во Франции, но регулярно приезжал в Женеву. Однако в декабре 2021 года Федеральное управление юстиции Швейцарии отказало в выдаче этого ордера на арест. Решение суда от июля 2022 года в конечном итоге оправдало решение прокуратуры. Суд Парижа в 2020 году приговорил Рифата Асада к четырем годам тюрьмы по делу об отмывании денег и растрате государственных средств сирийского правительства в период между 1996 и 2016 годами, а также уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Суд также постановил конфисковать имущество Асада на сумму 90 миллионов евро. Согласно обвинению, тот обманным путем вывел во Францию активы на эту сумму. Защита подала апелляцию. В сентябре 2021 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор. В октябре того же года президент Сирии Башар Асад разрешил своему дяде, который не мог отбывать тюремный срок по состоянию здоровья, вернуться в страну при условии, что тот не будет занимать никаких политических постов.
Рифат Асад - брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году, однако в 1984 году был назначен на номинальный пост вице-президента, который занимал до 1998 года. Информация о расследовании в отношении Рифата Асада в Швейцарии появилась в 2017 года после публикации независимой организации TRIAL International, которая представляет истцов. Группа опубликовала пресс-релиз, в котором, не называя своих клиентов, от их имени выразила сожаление в связи с отсутствием продвижения в расследовании, "несмотря на наличие большого количества доказательств". По информации НПО, Рифат Асад якобы совершал военные преступления во время нападения на тюрьму Тадмор недалеко от Пальмиры 27 июня 1980 года и в ходе боевых действий в Хаме в 1982 году. В организации напомнили, что сотни миллионов евро со счетов Рифата Асада были заморожены во Франции, Испании и Великобритании.
Независимые наблюдатели в связи с этим расследованием отмечают значительный срок давности событий - 35-37 лет, что существенно осложняет процесс расследования. В те годы у власти в Сирии был отец нынешнего президента - Хафез Асад. Его сыну Башару тогда было 15 лет.
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