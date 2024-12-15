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В Курской митрополии более 12 священников окормляют военных - РИА Новости, 15.12.2024
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Религия
 
22:45 15.12.2024
https://ria.ru/20241215/12-1989343304.html
В Курской митрополии более 12 священников окормляют военных
В Курской митрополии более 12 священников окормляют военных - РИА Новости, 15.12.2024
В Курской митрополии более 12 священников окормляют военных
Более 12 священников Курской митрополии окормляют военных, в целом в Церкви молятся о мире, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-15T22:45
2024-12-15T22:45
религия
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 12 священников Курской митрополии окормляют военных, в целом в Церкви молятся о мире, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин). "Более 12 человек выезжают, проводят молебны, беседуют, исповедуют, призывают в любой ситуации быть людьми и следовать своему долгу. Очень важна духовная поддержка, потому что он (военный - ред.) может в любой момент встретиться со смертью. Наши солдаты показывают чудеса мужества, героизма, терпения, стойкости", - сказал митрополит Герман в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". По его словам, в церкви молятся, чтобы Господь всех умирил, чтобы прекратилась гибель людей, кровопролитие, страдания. "Мы, верующие люди, должны молиться о вере, о безопасности нашей страны, о всех страждущих людях - и по эту сторону, и по ту сторону границы", - отметил иерарх. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988281126.html
https://ria.ru/20241206/svyaschennik-1987641769.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина
Религия, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской митрополии более 12 священников окормляют военных

Митрополит Герман: более 12 священников Курской епархии окормляют военных

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель
Священнослужитель - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 12 священников Курской митрополии окормляют военных, в целом в Церкви молятся о мире, рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).
"Более 12 человек выезжают, проводят молебны, беседуют, исповедуют, призывают в любой ситуации быть людьми и следовать своему долгу. Очень важна духовная поддержка, потому что он (военный - ред.) может в любой момент встретиться со смертью. Наши солдаты показывают чудеса мужества, героизма, терпения, стойкости", - сказал митрополит Герман в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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По его словам, в церкви молятся, чтобы Господь всех умирил, чтобы прекратилась гибель людей, кровопролитие, страдания.
"Мы, верующие люди, должны молиться о вере, о безопасности нашей страны, о всех страждущих людях - и по эту сторону, и по ту сторону границы", - отметил иерарх.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РелигияРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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