На Западе объяснили нелепость Зеленского на фоне Трампа
Spiked: Зеленский плохо смотрится на фото с Трампом из-за низкого роста
© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зеленский проигрышно смотрится на фотографиях с избранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего роста, пишет британский журнал Spiked.
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"Трамп — крупный человек, а Зеленский — компактный, что не способствует хорошим фотографиям", — написала автор статьи, пытаясь объяснить, почему Зеленский выглядел потерянным на совместных фотографиях с Трампом во время их встреч.
В материале отмечается, что после победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре многие ярые сторонники Украины, включая самого Зеленского, изменили свою позицию и заговорили о необходимости дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта.
"Но самое поразительное, что президент Украины Владимир Зеленский также нашел новые выражения (Предложение территориальных уступок в обмен на членство Украины в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.