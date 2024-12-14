https://ria.ru/20241214/zelenskiy-1989176901.html

На Западе объяснили нелепость Зеленского на фоне Трампа

На Западе объяснили нелепость Зеленского на фоне Трампа - РИА Новости, 14.12.2024

На Западе объяснили нелепость Зеленского на фоне Трампа

Зеленский проигрышно смотрится на фотографиях с избранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего роста, пишет британский журнал Spiked. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T06:02

2024-12-14T06:02

2024-12-14T06:02

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Зеленский проигрышно смотрится на фотографиях с избранным президентом США Дональдом Трампом из-за своего роста, пишет британский журнал Spiked."Трамп — крупный человек, а Зеленский — компактный, что не способствует хорошим фотографиям", — написала автор статьи, пытаясь объяснить, почему Зеленский выглядел потерянным на совместных фотографиях с Трампом во время их встреч.В материале отмечается, что после победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре многие ярые сторонники Украины, включая самого Зеленского, изменили свою позицию и заговорили о необходимости дипломатических усилий для урегулирования украинского конфликта."Но самое поразительное, что президент Украины Владимир Зеленский также нашел новые выражения (Предложение территориальных уступок в обмен на членство Украины в НАТО. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

https://ria.ru/20241213/peregovory-1989153354.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, нато