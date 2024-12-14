https://ria.ru/20241214/vzryvy-1989173271.html

В Черкасской области прогремели взрывы

В Черкасской области прогремели взрывы - РИА Новости, 14.12.2024

В Черкасской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T02:52

2024-12-14T02:52

2024-12-14T02:52

специальная военная операция на украине

черкасская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Черкасской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области объявлена с 21.09 (22.09 мск) пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/vzryvy-1989170581.html

черкасская область

россия

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черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины