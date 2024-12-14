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В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом - РИА Новости, 14.12.2024
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20:34 14.12.2024
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В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом - РИА Новости, 14.12.2024
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом
Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:34
2024-12-14T20:34
днепропетровск
днепр (город)
украина
верховная рада украины
страна.ua
максим бужанский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица", — заявил он.Ранее в субботу возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских.Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва погибли трое человек, среди них военный.
https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989246129.html
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днепропетровск, днепр (город), украина, верховная рада украины, страна.ua, максим бужанский
Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Максим Бужанский
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом

Депутат Рады Бужанский назвал взрыв в Днепропетровске терактом

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица", — заявил он.
Ранее в субботу возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских.
Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва погибли трое человек, среди них военный.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Украинские СМИ сообщили о гибели военного при взрыве в Днепропетровске
Вчера, 19:29
 
ДнепропетровскДнепр (город)УкраинаВерховная Рада УкраиныСтрана.uaМаксим Бужанский
 
 
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