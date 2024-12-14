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В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом

В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом - РИА Новости, 14.12.2024

В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом

Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:34

2024-12-14T20:34

2024-12-14T20:34

днепропетровск

днепр (город)

украина

верховная рада украины

страна.ua

максим бужанский

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица", — заявил он.Ранее в субботу возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских.Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва погибли трое человек, среди них военный.

https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989246129.html

днепропетровск

днепр (город)

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днепропетровск, днепр (город), украина, верховная рада украины, страна.ua, максим бужанский