https://ria.ru/20241214/vzryv-1989252055.html
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом - РИА Новости, 14.12.2024
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом
Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:34
2024-12-14T20:34
2024-12-14T20:34
днепропетровск
днепр (город)
украина
верховная рада украины
страна.ua
максим бужанский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал терактом взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица", — заявил он.Ранее в субботу возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины произошел взрыв, полиция заявила об одном погибшем и раненых, в том числе, двух полицейских.Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва погибли трое человек, среди них военный.
https://ria.ru/20241214/dnepropetrovsk-1989246129.html
днепропетровск
днепр (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, днепр (город), украина, верховная рада украины, страна.ua, максим бужанский
Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Максим Бужанский
В Раде назвали взрыв в Днепропетровске терактом
Депутат Рады Бужанский назвал взрыв в Днепропетровске терактом