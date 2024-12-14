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"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html
"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Конфликт на Украине вступает в заключительную стадию, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:05
2024-12-14T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
дональд трамп
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в заключительную стадию, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Теперь мы буквально вступаем в заключительную стадию, которая вот-вот завершится. &lt;…&gt; На поле боя российская армия вышла на один из самых важных участков всего фронта, не сделав ни одного выстрела, потому что у украинской стороны не хватает людей", — считает он.По словам Дэвиса, Владимир Зеленский хочет держаться до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа, по иррациональным причинам."Добиваться нечего, позиция России на переговорах 20 января будет только сильнее, чем сейчас. &lt;…&gt; Почему украинцы должны погибать за то дело, которое уже проиграно?" — сказал он.Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США
"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ

Дэвис: Зеленский продолжает конфликт по иррациональным причинам

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в заключительную стадию, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Теперь мы буквально вступаем в заключительную стадию, которая вот-вот завершится. <…> На поле боя российская армия вышла на один из самых важных участков всего фронта, не сделав ни одного выстрела, потому что у украинской стороны не хватает людей", — считает он.
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Вчера, 17:15
По словам Дэвиса, Владимир Зеленский хочет держаться до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа, по иррациональным причинам.
"Добиваться нечего, позиция России на переговорах 20 января будет только сильнее, чем сейчас. <…> Почему украинцы должны погибать за то дело, которое уже проиграно?" — сказал он.
Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.
Избранный президент США вступит в должность 20 января.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Западные лидеры обсудят с Зеленским отправку войск на Украину
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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