https://ria.ru/20241214/vystrela-1989249184.html

"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ

"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024

"Ни одного выстрела": на Западе раскрыли, что случилось с ВСУ

Конфликт на Украине вступает в заключительную стадию, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:05

2024-12-14T20:05

2024-12-14T20:05

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине вступает в заключительную стадию, заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Теперь мы буквально вступаем в заключительную стадию, которая вот-вот завершится. <…> На поле боя российская армия вышла на один из самых важных участков всего фронта, не сделав ни одного выстрела, потому что у украинской стороны не хватает людей", — считает он.По словам Дэвиса, Владимир Зеленский хочет держаться до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа, по иррациональным причинам."Добиваться нечего, позиция России на переговорах 20 января будет только сильнее, чем сейчас. <…> Почему украинцы должны погибать за то дело, которое уже проиграно?" — сказал он.Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что позиция будущего президента США совпадает с российской.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша