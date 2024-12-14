https://ria.ru/20241214/vybory-1989196631.html

В Грузии завершились выборы президента

В Грузии завершились выборы президента - РИА Новости, 14.12.2024

В Грузии завершились выборы президента

Выборы президента Грузии завершились, трансляция проходит в прямом эфире на сайте парламента страны. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:07

2024-12-14T13:07

2024-12-14T13:22

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Выборы президента Грузии завершились, трансляция проходит в прямом эфире на сайте парламента страны. Голосование считается состоявшимся, так как в нем приняло участие более половины полного состава избирательной коллегии из 300 человек.Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента прошел спокойно. Заседание началось в 9:00, его провел ЦИК, оппозиция не участвовала в мероприятии. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

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Протестующие играют в футбол перед зданием парламента в Тбилиси Перед зданием парламента Грузии играют в футбол. Так протестующие напоминают, что единственный кандидат в президенты Михаил Кавелашвили – в прошлом футболист. Он был нападающим сборной Грузии, а также становился чемпионом Швейцарии и России. 2024-12-14T13:07 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024