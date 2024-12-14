В Грузии завершились выборы президента
В Грузии завершились выборы президента, они считаются состоявшимися
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Выборы президента Грузии завершились, трансляция проходит в прямом эфире на сайте парламента страны.
Голосование считается состоявшимся, так как в нем приняло участие более половины полного состава избирательной коллегии из 300 человек.
Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента прошел спокойно. Заседание началось в 9:00, его провел ЦИК, оппозиция не участвовала в мероприятии. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.
Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
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