https://ria.ru/20241214/vybory-1989190209.html
ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися
ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися - РИА Новости, 14.12.2024
ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися
Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:26
2024-12-14T11:26
2024-12-14T13:04
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ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге."К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — уточнила она.Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.Заседание, которое началось в 9:00 и продлится до 14:00 (8:00-13:00 мск), проводит ЦИК, оппозиция не участвует в нем. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире
ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися
ЦИК Грузии: выборы президента считаются состоявшимися, условия выполнены
ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
«
"К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — уточнила она.
Процесс голосования по выборам президента Грузии
в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Заседание, которое началось в 9:00 и продлится до 14:00 (8:00-13:00 мск), проводит ЦИК, оппозиция не участвует в нем. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.
В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе
заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".