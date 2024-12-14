https://ria.ru/20241214/vybory-1989190209.html

ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися

ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися - РИА Новости, 14.12.2024

ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися

Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T11:26

2024-12-14T11:26

2024-12-14T13:04

грузия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989191019_0:83:3077:1814_1920x0_80_0_0_abbf60438ea7a013d0344680a2f1df03.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — РИА Новости. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге."К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", — уточнила она.Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.Заседание, которое началось в 9:00 и продлится до 14:00 (8:00-13:00 мск), проводит ЦИК, оппозиция не участвует в нем. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост — бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241214/zurabishvili-1989183320.html

https://ria.ru/20241214/gruziya-1989083034.html

https://ria.ru/20241214/tbilisi-1989179564.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, в мире