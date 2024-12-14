Вучич заявил, что США введут санкции против NIS
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS из-за российской собственности
© AP Photo / Richard DrewАлександр Вучич
© AP Photo / Richard Drew
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15 процентов — "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами".
"Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%).
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"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", — заявил президент Сербии в эфире TV Informer
Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда".
"Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — Прим. ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", — отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами".
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В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
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