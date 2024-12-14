https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html

Вучич заявил, что США введут санкции против NIS

Вучич заявил, что США введут санкции против NIS - РИА Новости, 14.12.2024

Вучич заявил, что США введут санкции против NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T00:26

2024-12-14T00:26

2024-12-14T05:49

экономика

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сша

россия

александр вучич

газпром

нефтяная индустрия сербии

евросоюз

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БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15 процентов — "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами"."Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%)."Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", — заявил президент Сербии в эфире TV Informer Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". "Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — Прим. ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", — отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами". В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989114697.html

https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html

https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html

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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз