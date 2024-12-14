Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 14.12.2024 (обновлено: 05:49 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS - РИА Новости, 14.12.2024
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:26
2024-12-14T05:49
экономика
сербия
сша
россия
александр вучич
газпром
нефтяная индустрия сербии
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974568504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_862f7529981821d86f6841367950ee81.jpg
БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15 процентов — "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами"."Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%)."Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", — заявил президент Сербии в эфире TV Informer Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". "Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — Прим. ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", — отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами". В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
https://ria.ru/20241213/sanktsii-1989114697.html
https://ria.ru/20241213/gruziya-1989102031.html
https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974568504_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6950faedbe80c2e6453f4088907c113c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз
Вучич заявил, что США введут санкции против NIS

Вучич заявил, что США введут санкции против NIS из-за российской собственности

© AP Photo / Richard DrewАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Richard Drew
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 14 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "через несколько дней" введут санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), принадлежащей на 50% "Газпром нефти" и на 6,15 процентов — "Газпрому", из-за российской собственности, но он попробует "поговорить с американцами".
"Газпром нефть" владеет долей в 50% в сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и "Газпром" (6,15%).
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ЕС может принять новые санкции против Белоруссии
13 декабря, 17:43
«
"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", — заявил президент Сербии в эфире TV Informer
Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда".
"Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — Прим. ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу", — отметил Вучич и заявил, что попробует "поговорить с американцами".
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Евросоюз обсудит новые возможные санкции против Грузии
13 декабря, 16:47
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, "Газпром" получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и "Газпром" (56,15%) и Сербия (29,87%).
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Евросоюз утвердит пятнадцатый пакет санкций против России
13 декабря, 16:41
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичГазпромНефтяная индустрия СербииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала