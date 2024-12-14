https://ria.ru/20241214/vs-1989194656.html

ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников

ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024

ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников

Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:29

2024-12-14T12:29

2024-12-14T13:18

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. "Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Также российские военные успешно поразили скопления личного состава и военной техники противника в 153 районах. Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241112/vs-1983261368.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, министерство обороны рф (минобороны рф)