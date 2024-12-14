https://ria.ru/20241214/vs-1989194656.html
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:29
2024-12-14T12:29
2024-12-14T13:18
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. "Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Также российские военные успешно поразили скопления личного состава и военной техники противника в 153 районах. Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241112/vs-1983261368.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников