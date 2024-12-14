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ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 14.12.2024 (обновлено: 13:18 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/vs-1989194656.html
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников - РИА Новости, 14.12.2024
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников
Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:29
2024-12-14T13:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны. &quot;Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов&quot;, — уточнили в ведомстве.Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Также российские военные успешно поразили скопления личного состава и военной техники противника в 153 районах. Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили три украинских склада беспилотников

Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские военные поразили три склада БПЛА украинских войск, указано в сводке Минобороны.
«

"Нанесено поражение трем складам беспилотных летательных аппаратов", — уточнили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Также российские военные успешно поразили скопления личного состава и военной техники противника в 153 районах.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 60 беспилотников самолетного типа.
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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