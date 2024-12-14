https://ria.ru/20241214/vojska-1989267966.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 14.12.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские войска в субботу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:56

2024-12-14T23:56

2024-12-14T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 21.55 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол