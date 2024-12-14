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ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 14.12.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска в субботу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:56
2024-12-14T23:56
2024-12-14T23:56
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горловка
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украина
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стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирована атака беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 21.55 - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): беспилотник-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи беспилотника-камикадзе