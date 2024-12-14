В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада
Оппозиция в Сирии пообещала наказать военкоров, работавших на режим Асада
© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской власти во главе с бывшим президентом Башаром Асадом, понесут наказание "в рамках правосудия переходного периода".
"Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода", - утверждается в заявлении.
В понедельник сирийская газета Аль-Ватан сообщила, что "главное командование" оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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