https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html

В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада

В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада - РИА Новости, 14.12.2024

В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада

Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:03

2024-12-14T12:03

2024-12-14T12:03

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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской власти во главе с бывшим президентом Башаром Асадом, понесут наказание "в рамках правосудия переходного периода". "Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода", - утверждается в заявлении. В понедельник сирийская газета Аль-Ватан сообщила, что "главное командование" оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.

https://ria.ru/20241214/siriya-1989173610.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988190382.html

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дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024