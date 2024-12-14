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В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/vlasti-1989192371.html
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада - РИА Новости, 14.12.2024
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада
Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:03
2024-12-14T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
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башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской власти во главе с бывшим президентом Башаром Асадом, понесут наказание "в рамках правосудия переходного периода". "Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода", - утверждается в заявлении. В понедельник сирийская газета Аль-Ватан сообщила, что "главное командование" оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
https://ria.ru/20241214/siriya-1989173610.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии пообещали наказать военкоров, работавших на режим Асада

Оппозиция в Сирии пообещала наказать военкоров, работавших на режим Асада

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 дек - РИА Новости. Министерство информации Сирии заявило в своем Telegram-канале, что военные журналисты, принимавшие участие в освещении событий на стороне прежней сирийской власти во главе с бывшим президентом Башаром Асадом, понесут наказание "в рамках правосудия переходного периода".
"Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода", - утверждается в заявлении.
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Военный эксперт рассказал, кому достанется "уничтоженное" в Сирии оружие
Вчера, 03:08
В понедельник сирийская газета Аль-Ватан сообщила, что "главное командование" оппозиции запретило преследовать и всячески притеснять сотрудников сирийских государственных СМИ.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
После этого глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период. Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир после этого заявил, что состав временного правительства Сирии сформирован, оно будет действовать до марта 2025 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияРоссияДамаск (город)Башар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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