https://ria.ru/20241214/ukraina-1989267476.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:44

2024-12-14T23:44

2024-12-14T23:44

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Житомирской области тревогу объявили в 22.17 мск, в Ровненской – в 22.55, в Черкасской – в 23.08, в Хмельницкой – в 23.30. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/letchik-1989265528.html

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хмельницкая область

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в мире, россия, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины