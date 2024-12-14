https://ria.ru/20241214/ukraina-1989267476.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:44
2024-12-14T23:44
2024-12-14T23:44
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Житомирской области тревогу объявили в 22.17 мск, в Ровненской – в 22.55, в Черкасской – в 23.08, в Хмельницкой – в 23.30. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Хмельницкая область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Житомирской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу