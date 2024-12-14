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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989267476.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:44
2024-12-14T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
хмельницкая область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, в Житомирской области тревогу объявили в 22.17 мск, в Ровненской – в 22.55, в Черкасской – в 23.08, в Хмельницкой – в 23.30. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241214/letchik-1989265528.html
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в мире, россия, хмельницкая область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Хмельницкая область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Житомирской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : Союз православных журналистовАктивист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области
Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Союз православных журналистов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, в Житомирской области тревогу объявили в 22.17 мск, в Ровненской – в 22.55, в Черкасской – в 23.08, в Хмельницкой – в 23.30.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХмельницкая областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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