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На Украине назвали две главные проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989219995.html
На Украине назвали две главные проблемы в рядах ВСУ
На Украине назвали две главные проблемы в рядах ВСУ - РИА Новости, 14.12.2024
На Украине назвали две главные проблемы в рядах ВСУ
Главными причинами, почему в рядах ВСУ не хватает людей, выступают коррупция и низкая мотивация солдат, сопровождаемая падением дисциплины, сообщает украинское... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:50
2024-12-14T15:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главными причинами, почему в рядах ВСУ не хватает людей, выступают коррупция и низкая мотивация солдат, сопровождаемая падением дисциплины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинских военных."Коррупция в ВСУ это уже не просто коррупция — это катастрофа. Если у тебя есть деньги и нет желания идти на фронт, ты туда не попадешь. За деньги на любом уровне можно решить вопрос, чтобы тебя оставили на тыловой работе. Причем это не системная коррупция, когда есть вертикаль по сбору денег. Это коррупция низовая - все решается на уровне отдельных командиров. И это явление повсеместное", — говорится в материале.Отмечается, что украинцы повально прибегают к коррупционным схемам в попытке избежать фронта и для получения возможности числиться там формально.Также подчеркивается, что добровольцев среди ВСУ практически не осталось, а принудительно мобилизованные украинцы отказываются рисковать своими жизнями."Наша армия изначально держалась на костяке из добровольцев, ветеранов АТО, высокомотированных солдат. Но именно они и гибнут в первую очередь, либо теряют боеспособность по ранению, либо выгорают от усталости. А на замену им приходит контингент принудительно мобилизованных. У которых мотивация многократно ниже. &lt;...&gt; И вот теперь, когда добровольцы погибли, убыли по ранению, либо просто выгорели, а армия пополняется бусифицированными мобилизованными, то способов заставить их воевать нет. И получается ситуация, что на бумаге на фронте стоит сто человек, а в реальности идут в бой в лучшем случае 40, а иногда и 20-30", — пишет издание.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241214/zelenskiy-1989193351.html
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украина, вооруженные силы украины, страна.ua, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, В мире
На Украине назвали две главные проблемы в рядах ВСУ

Страна.ua: украинская армия страдает от коррупции и отсутствия мотивации

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главными причинами, почему в рядах ВСУ не хватает людей, выступают коррупция и низкая мотивация солдат, сопровождаемая падением дисциплины, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинских военных.
"Коррупция в ВСУ это уже не просто коррупция — это катастрофа. Если у тебя есть деньги и нет желания идти на фронт, ты туда не попадешь. За деньги на любом уровне можно решить вопрос, чтобы тебя оставили на тыловой работе. Причем это не системная коррупция, когда есть вертикаль по сбору денег. Это коррупция низовая - все решается на уровне отдельных командиров. И это явление повсеместное", — говорится в материале.
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Отмечается, что украинцы повально прибегают к коррупционным схемам в попытке избежать фронта и для получения возможности числиться там формально.
Также подчеркивается, что добровольцев среди ВСУ практически не осталось, а принудительно мобилизованные украинцы отказываются рисковать своими жизнями.
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"Наша армия изначально держалась на костяке из добровольцев, ветеранов АТО, высокомотированных солдат. Но именно они и гибнут в первую очередь, либо теряют боеспособность по ранению, либо выгорают от усталости. А на замену им приходит контингент принудительно мобилизованных. У которых мотивация многократно ниже. <...> И вот теперь, когда добровольцы погибли, убыли по ранению, либо просто выгорели, а армия пополняется бусифицированными мобилизованными, то способов заставить их воевать нет. И получается ситуация, что на бумаге на фронте стоит сто человек, а в реальности идут в бой в лучшем случае 40, а иногда и 20-30", — пишет издание.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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