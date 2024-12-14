https://ria.ru/20241214/ukraina-1989190406.html
Кабмин Украины не разработал в срок проект о демобилизации, заявили в Раде
Кабмин Украины не разработал в срок проект о демобилизации, заявили в Раде - РИА Новости, 14.12.2024
Кабмин Украины не разработал в срок проект о демобилизации, заявили в Раде
Кабмин Украины не разработал в срок законопроект о демобилизации, заявила депутат Верховной рады Инна Совсун. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T11:29
2024-12-14T11:29
2024-12-14T11:29
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кабмин Украины не разработал в срок законопроект о демобилизации, заявила депутат Верховной рады Инна Совсун. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 14 ноября заявил, что министерство обороны Украины планирует завершить до 18 декабря этого года работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы. "Было принято постановление Верховной Рады, где было дано поручение кабинету министров в течение 8 месяцев разработать законопроект о демобилизации. Восемь месяцев прошло 11 декабря, 11 декабря - это первый день, когда срок истек", - приводит комментарий Совсун украинский телеканал "Киев 24". Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук 26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241212/svo-1988818142.html
https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html
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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Кабмин Украины не разработал в срок проект о демобилизации, заявили в Раде
Депутат Рады Совсун: кабмин не разработал в срок законопроект о демобилизации
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кабмин Украины не разработал в срок законопроект о демобилизации, заявила депутат Верховной рады Инна Совсун.
Секретарь комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 14 ноября заявил, что министерство обороны Украины планирует завершить до 18 декабря этого года работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы.
"Было принято постановление Верховной Рады, где было дано поручение кабинету министров в течение 8 месяцев разработать законопроект о демобилизации. Восемь месяцев прошло 11 декабря, 11 декабря - это первый день, когда срок истек", - приводит комментарий Совсун украинский телеканал "Киев 24".
Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук
26 июля заявил, что демобилизации во время военных действий не будет, поскольку, по его мнению, это ставит под угрозу государственность страны.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.