https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом

За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом - РИА Новости, 14.12.2024

За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом

Украинцам, сидящим сегодня без света и отопления и бегающим за водой к колонкам, следует четко понимать, что благодарить за это они должны своего просроченного... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:00

2024-12-14T08:03

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Украинцам, сидящим сегодня без света и отопления и бегающим за водой к колонкам, следует четко понимать, что благодарить за это они должны своего просроченного президента. Оставить Украину под Новый год без электричества — это было именно решение Зеленского.История разворачивалась так. В ночь на 11 декабря украинская сторона ударила дальнобойными ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Две ракеты были сбиты, четыре оставшиеся нейтрализованы средствами РЭБ, несколько военных ранено, общий ущерб незначителен.На той стороне прекрасно понимали, что толку от американских ракет будет ноль. Это был символический жест — Зеленский просигнализировал, что хочет воевать дальше.Дело в том, что именно в этот период времени активизировался Виктор Орбан, который по факту взял на себя роль диппредставителя Трампа в Европе, пока избранный президент еще не въехал в Белый дом и не может переговариваться официально. Венгерский премьер-министр слетал в Мар-а-Лаго, поговорил с Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем (будущим советником президента по нацбезопасности) и привез оттуда план рождественского прекращения огня и большого обмена пленными между Россией и Украиной.Казалось бы, что плохого? "Тихая ночь, святая ночь", и вот уже сотни бойцов едут к родным и близким. Прекращение огня, тишина — военные на фронте получают возможность выспаться, помолиться и подумать о вечном.Российская сторона выслушала предложение о прекращении огня и сразу же одобрила идею об обмене пленными. Президент Путин дал поручение ФСБ передать списки пленных венгерским дипломатам.Но на той стороне пошли в отказ — инициатива Орбана была отвергнута и высмеяна киевским режимом. Удар по Таганрогу, собственно, и был единственным ответом на мирные предложения.Ну что ж, не хотели по-хорошему, поговорим по-плохому.В ночь на 13 декабря высокоточные российские ракеты и ударные беспилотники полетели на Украину доносить нашу позицию. Харьковская, Одесская, Киевская область, Павлоград, Мирноград, Киев, Львов — везде было громко.Прилетело по военному аэродрому в Староконстантинове. Не забыли про военный аэродром в Киеве, а также про киевский авиационный завод.Широким фронтом прошлись по Западной Украине. Напрасно там думали, что, разгуляв конфликт, сумеют отсидеться в стороне. Русские ракеты отключали электричество, прекращали работу оборонных заводов и предприятий ВПК.Западные СМИ уже назвали случившееся самым масштабным ударом по украинской энергетике. На Украине отключили электричество сразу половине потребителей. Теперь они будут получать живительный ток по очереди — несколько часов одной половине, потом несколько часов другой. Прошлой ночью в Киеве было, кстати, минус девять.Дипломаты любят выражение "послать сигнал". Российские "Кинжалы" послали сразу три сигнала. На тактическом уровне — это ответ за Таганрог. Это было озвучено Минобороны, эту версию подтвердил и склонный к осторожным оценкам ситуации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На стратегическом уровне — если та сторона хочет затягивать конфликт — это продолжение выноса украинской энергетики, который лишит их ВПК столь необходимых мощностей и полностью парализует выпуск и ремонт оружия и техники.Ну и на гуманитарном — это очень прозрачный намек населению Украины. Посмотрите, ведь эти отключения вам лично обеспечил просроченный Зеленский. Это он отдавал приказ на удары по Таганрогу, прекрасно зная, что прилетит по простым украинцам. Можно сказать, он сам выключил рубильник.Хотелось бы донести до украинцев очевидную вещь, которую они упорно не хотят замечать: панове, киевская хунта вас искренне ненавидит и от души презирает. Вас разводят на жертвенность, героизм и вот это вот все. И при этом смеются над вами в кулачок. Вы глубоко чужды киевскому режиму — и этнически, и экономически.В представлении Зеленского избравший его народ — это "жалкие, ничтожные личности", не вписавшиеся в рынок. Они верят всему, что он им плетет, жертвуют последнее и отдают свои жизни за то, чтобы он, Зеленский, со своей кликой мог бы украсть очередной миллиард, а потом убежать на свою виллу и жить там в комфорте весь остаток своих дней.Единственное, чего боится Просроченный, — это малейшей паузы в боевых действиях, даже нескольких дней прекращения огня. Потому что в этот момент вэсэушники на передовой действительно могут оклематься, выспаться, помолиться и спросить себя: "А оно мне надо? Погибать за ошалевших от жадности и убийств киевских богатеев? А не пойти ли мне вместо этого домой? Или вообще взять с собой автомат и призвать к ответу тех уродов, которые загнали меня в окоп?"Украинцам неприятно думать, что человек, которого они так любили, которого сами же вознесли на вершину власти, которому пожертвовали очень многое, всех их от души презирает и ненавидит. Но это та реальность, которую им стоит осознать, — и чем раньше, тем лучше.В отличие от Украины, Россия отнюдь не отказывается от идеи мирных переговоров. Как отметил теоретик войны Карл Клаузевиц, мир обычно предлагает сильнейшая армия — она хочет получить плоды победы с минимальными издержками. Однако если нас не понимают по-хорошему, придется доносить свои позиции с помощью "Кинжалов".Так что чекайте видключений, панове. Ну или бегите к нам и просите гражданство: президент Путин только что подписал закон о включении трудового стажа, полученного российским гражданином на Украине, в российский пенсионный стаж.

https://ria.ru/20241213/fa-1989096663.html

https://ria.ru/20241213/poterya-1989085960.html

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аналитика, украина, спецоперация, россия