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В Киеве опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/trevoga-1989172485.html
В Киеве опять объявили воздушную тревогу
В Киеве опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024
В Киеве опять объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T02:27
2024-12-14T02:27
специальная военная операция на украине
киев
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киеве тревога начала звучать в 01.10 (02.10 мск) субботы. Кроме того, сигналы воздушной тревоги также звучат в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241213/trevoga-1989163335.html
киев
днепропетровская область
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киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве опять объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в Киеве тревога начала звучать в 01.10 (02.10 мск) субботы.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги также звучат в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
13 декабря, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевДнепропетровская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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