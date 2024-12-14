https://ria.ru/20241214/trevoga-1989172485.html

В Киеве опять объявили воздушную тревогу

В Киеве опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.12.2024

В Киеве опять объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T02:27

2024-12-14T02:27

2024-12-14T02:27

специальная военная операция на украине

киев

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Киеве тревога начала звучать в 01.10 (02.10 мск) субботы. Кроме того, сигналы воздушной тревоги также звучат в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/trevoga-1989163335.html

киев

днепропетровская область

россия

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киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины