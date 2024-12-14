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В США ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok - РИА Новости, 14.12.2024
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00:43 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/tiktok-1989169416.html
В США ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
В США ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok - РИА Новости, 14.12.2024
В США ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok
Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:43
2024-12-14T00:43
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
джо байден
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании. На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны. "Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета. В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года". В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
https://ria.ru/20241207/ssha-1987841957.html
https://ria.ru/20241128/tiktok-1986256948.html
сша
китай
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), джо байден, тим кук, tiktok, apple, google
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Джо Байден, Тим Кук, TikTok, Apple, Google
В США ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok

Американские законодатели ждут от Apple и Google готовности к запрету TikTok

© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комитет палаты представителей США по Коммунистической партии Китая требует от компаний Apple и Google быть готовыми к исполнению закона о запрете действия соцсети TikTok на территории страны, который может вступить в силу уже в следующем месяце, если социальная сеть не перейдет под управление американской компании.
На прошлой неделе суд в США поддержал требование о переходе соцсети TikTok под управление компании из Соединенных Штатов. Таким образом, апелляционная инстанция в Вашингтоне отклонила жалобу компании-владельца ByteDance на решение властей о необходимости перехода соцсети под управление американской фирмы после того, как в апреле был подписан закон о подобном переходе под угрозой запрета работы на территории страны.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
TikTok будет добиваться пересмотра решения о переходе бизнеса в США
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"Джон Моленар (республиканец от штата Мичиган) и Раджа Кришнамурти (демократ от Иллинойса)... направили письма руководителям компаний TikTok, Apple и Google", - говорится на сайте комитета.
В письме, адресованном гендиру TikTok Шоу Цзы Чу, конгрессмены призывают "немедленно провести отвечающую требованиям дивестицию". В то же время в письмах, адресованных генеральным директорам Apple Тиму Куку и Google Сундару Пичаи, законодатели напоминают, что "предоставление услуг по распространению, поддержке или обновлению" приложения, которое контролируется враждебными странами, незаконно, и компании обязаны "принять необходимые меры, чтобы быть в состоянии полностью выполнить это требование (прекратить работу TikTok на своих платформах - ред.) к 19 января 2025 года".
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории США. В соответствии с новым законом, сделка должна быть осуществлена до 19 января будущего года.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Компания-владелец TikTok подала в суд на стажера
28 ноября, 16:14
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Джо БайденТим КукTikTokAppleGoogle
 
 
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