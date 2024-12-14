https://ria.ru/20241214/svo-1989217846.html

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР

Поддержка участников специальной военной операции является одной из ключевых задач партии "Единая Россия", в обновленную народную программу включены... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:41

2024-12-14T15:41

2024-12-14T15:49

единая россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции является одной из ключевых задач партии "Единая Россия", в обновленную народную программу включены соответствующие вопросы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Поддержка тех, кто сражался на фронте, тех, кто находится там сейчас - одна из ключевых задач нашей работы. Мы должны думать об этом в первую очередь. Для этого создано отдельное направление народной программы - поддержка участников СВО и их семей", - сказал Медведев на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241214/putin-1989219692.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, дмитрий медведев, общество