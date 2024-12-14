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Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
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15:41 14.12.2024 (обновлено: 15:49 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/svo-1989217846.html
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР
Поддержка участников специальной военной операции является одной из ключевых задач партии "Единая Россия", в обновленную народную программу включены... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:41
2024-12-14T15:49
единая россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции является одной из ключевых задач партии "Единая Россия", в обновленную народную программу включены соответствующие вопросы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Поддержка тех, кто сражался на фронте, тех, кто находится там сейчас - одна из ключевых задач нашей работы. Мы должны думать об этом в первую очередь. Для этого создано отдельное направление народной программы - поддержка участников СВО и их семей", - сказал Медведев на пленарном заседании.
https://ria.ru/20241214/putin-1989219692.html
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единая россия, дмитрий медведев, общество
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР

Медведев: в "Народную программу" включили вопросы поддержки участников СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции является одной из ключевых задач партии "Единая Россия", в обновленную народную программу включены соответствующие вопросы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.
"Поддержка тех, кто сражался на фронте, тех, кто находится там сейчас - одна из ключевых задач нашей работы. Мы должны думать об этом в первую очередь. Для этого создано отдельное направление народной программы - поддержка участников СВО и их семей", - сказал Медведев на пленарном заседании.
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