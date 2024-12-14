https://ria.ru/20241214/svo-1989194103.html

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток"

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток" - РИА Новости, 14.12.2024

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток"

Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:22

2024-12-14T12:22

2024-12-14T12:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241214/vsu-1989182698.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)