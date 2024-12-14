https://ria.ru/20241214/svo-1989194103.html
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток"
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток" - РИА Новости, 14.12.2024
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток"
Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:22
2024-12-14T12:22
2024-12-14T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, САУ Krab и САУ "Акация" в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241214/vsu-1989182698.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действия группировки войск "Восток"
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника