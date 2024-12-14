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В Желтом море перевернулось рыболовное судно
В Желтом море перевернулось рыболовное судно - РИА Новости, 14.12.2024
В Желтом море перевернулось рыболовное судно
Рыболовное судно перевернулось в Желтом море, находившиеся на его борту 12 человек пропали без вести, поисково-спасательная операция продолжается, сообщает в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:35
2024-12-14T17:35
2024-12-14T17:35
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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Рыболовное судно перевернулось в Желтом море, находившиеся на его борту 12 человек пропали без вести, поисково-спасательная операция продолжается, сообщает в субботу агентство "Цайлянь". Отмечается, что морской поисково-спасательный центр китайской восточной провинции Шаньдун 13 декабря около 23.00 (18.00 мск) получил сообщение о том, что в центральной части Желтого моря пропало рыболовное судно, на борту которого в тот момент находились 12 человек. Судно зарегистрировано в китайской провинции Ляонин. Около 11.00 (6.00 мск) 14 декабря в соответствующей акватории спасатели обнаружили перевернувшуюся лодку. Сведений о том, что кого-то удалось найти, пока не поступало. Поисково-спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20241212/tunis-1988713164.html
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в мире, желтое море, шаньдун, ляонин, китай
В мире, Желтое море, Шаньдун, Ляонин, Китай
В Желтом море перевернулось рыболовное судно
В Желтом море перевернулось рыболовное судно, 12 человек пропали без вести