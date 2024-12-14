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Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка

Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка - РИА Новости, 14.12.2024

Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка

Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции, подозреваемый сдался властям, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:08

2024-12-14T23:08

2024-12-14T23:29

в мире

франция

дюнкерк

север

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции, подозреваемый сдался властям, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции."Четыре человека были убиты в результате стрельбы в (коммуне – ред.) Лон-Плаж, около Дюнкерка в субботу, 14 декабря... два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах... Человек, объявивший себя виновником этих убийств, сдался жандармерии", - указывает телеканал.Как уточняет BFMTV, человек, который сдался властям, признался еще в одном убийстве, совершенном в этот же день в другой расположенной недалеко от Дюнкерка коммуне Ворму.Начато расследование, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступника.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html

франция

дюнкерк

север

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, дюнкерк, север