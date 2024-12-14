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Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка - РИА Новости, 14.12.2024
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23:08 14.12.2024 (обновлено: 23:29 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/strelba-1989265673.html
Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка
Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка - РИА Новости, 14.12.2024
Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка
Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции, подозреваемый сдался властям, сообщает телеканал BFMTV... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T23:08
2024-12-14T23:29
в мире
франция
дюнкерк
север
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции, подозреваемый сдался властям, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции."Четыре человека были убиты в результате стрельбы в (коммуне – ред.) Лон-Плаж, около Дюнкерка в субботу, 14 декабря... два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах... Человек, объявивший себя виновником этих убийств, сдался жандармерии", - указывает телеканал.Как уточняет BFMTV, человек, который сдался властям, признался еще в одном убийстве, совершенном в этот же день в другой расположенной недалеко от Дюнкерка коммуне Ворму.Начато расследование, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступника.
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html
франция
дюнкерк
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в мире, франция, дюнкерк, север
В мире, Франция, Дюнкерк, Север
Во Франции четыре человека погибли при стрельбе у Дюнкерка

BFMTV: 4 человека погибли при стрельбе у города Дюнкерк, подозреваемый сдался

© AP Photo / Claude ParisФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Claude Paris
Французские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Четыре человека, включая двух правоохранителей, погибли при стрельбе у города Дюнкерк на севере Франции, подозреваемый сдался властям, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
«
"Четыре человека были убиты в результате стрельбы в (коммуне – ред.) Лон-Плаж, около Дюнкерка в субботу, 14 декабря... два агента безопасности и два мигранта были убиты в разных местах... Человек, объявивший себя виновником этих убийств, сдался жандармерии", - указывает телеканал.
Как уточняет BFMTV, человек, который сдался властям, признался еще в одном убийстве, совершенном в этот же день в другой расположенной недалеко от Дюнкерка коммуне Ворму.
Начато расследование, выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы преступника.
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