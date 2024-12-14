https://ria.ru/20241214/ssha-1989239287.html

Украина отложила подписание договора с США по ископаемым, пишет NYT

Украина отложила подписание договора с США по ископаемым, пишет NYT - РИА Новости, 14.12.2024

Украина отложила подписание договора с США по ископаемым, пишет NYT

Украина отложила подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с США до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа,... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:20

2024-12-14T18:20

2024-12-14T18:20

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украина отложила подписание договора о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых с США до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники. Издание подчеркивает, что украинские чиновники делают всё возможное, чтобы "задобрить" Трампа и "укрепить свои позиции" в конфликте с Россией. По словам газеты, украинские власти дважды откладывали подписание договора о сотрудничестве в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, который планировали подписать с администрацией президента США Джо Байдена. "Украинские власти дважды откладывали подписание соглашения. Это сигнал о том, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации", - сообщили газете неназванные источники из США и Украины. По словам газеты, так украинские чиновники и предприниматели пытаются использовать "транзакционному подход" Трампа, заявляя, что Украина богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать промышленность США. New York Times напоминает, что на Украине есть такие полезные ископаемые, как кобальт, графит и литий. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989232368.html

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989219995.html

https://ria.ru/20241214/politico-1989239079.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, владимир зеленский