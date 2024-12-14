https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html

Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян

Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян - РИА Новости, 14.12.2024

Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян

Солидарность и сплоченность россиян, вера в общую победу дорогого стоят, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:20

2024-12-14T15:20

2024-12-14T15:20

россия

владимир путин

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Солидарность и сплоченность россиян, вера в общую победу дорогого стоят, заявил президент РФ Владимир Путин "Наша четкая амбициозная пошаговая программа развития страны опирается на мощную, действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоит, рождается из общего понимания коренных, суверенных интересов России", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия" Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989212316.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, единая россия, общество