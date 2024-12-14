https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html
Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян
Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян
Солидарность и сплоченность россиян, вера в общую победу дорогого стоят, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:20
2024-12-14T15:20
2024-12-14T15:20
россия
владимир путин
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Солидарность и сплоченность россиян, вера в общую победу дорогого стоят, заявил президент РФ Владимир Путин "Наша четкая амбициозная пошаговая программа развития страны опирается на мощную, действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоит, рождается из общего понимания коренных, суверенных интересов России", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия" Съезд "Единой России" проходит в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/putin-1989212316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян
Путин заявил о сплоченности Россиян и их вере в общую победу