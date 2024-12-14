Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 14.12.2024 (обновлено: 10:28 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989178383.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:14
2024-12-14T10:28
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что при массированной атаке БПЛА на объекте инфраструктуры в регионе загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет, возгорание на объекте к утру локализовали.Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дроны уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html
орловская область
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, безопасность, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Краснодарский край, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА

Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.
Горловка после обстрела - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
13 декабря, 23:41
Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что при массированной атаке БПЛА на объекте инфраструктуры в регионе загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет, возгорание на объекте к утру локализовали.
Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дроны уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Зенитчики группировки "Запад" сбили три украинских беспилотника
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьКраснодарский крайАзовское мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала