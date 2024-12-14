https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989178383.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T07:14
2024-12-14T07:14
2024-12-14T10:28
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
краснодарский край
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что при массированной атаке БПЛА на объекте инфраструктуры в регионе загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет, возгорание на объекте к утру локализовали.Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дроны уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html
https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html
орловская область
краснодарский край
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, безопасность, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Краснодарский край, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА
Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над российскими регионами