https://ria.ru/20241214/spetsoperatsiya-1989178383.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 37 украинских БПЛА

Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T07:14

2024-12-14T07:14

2024-12-14T10:28

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

краснодарский край

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.По 12 БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять — над территорией Орловской области и один — над акваторией Азовского моря.Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что при массированной атаке БПЛА на объекте инфраструктуры в регионе загорелось топливо, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Пострадавших нет, возгорание на объекте к утру локализовали.Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что дроны уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Кубани, в станице Марьянской обломки одного БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20241213/ataka-1989163780.html

https://ria.ru/20241214/bespilotniki-1989175993.html

орловская область

краснодарский край

азовское море

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орловская область, безопасность, краснодарский край, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)