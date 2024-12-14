СМИ раскрыли, что ждет Украину после сдачи крупного города
Spectator: сдача Красноармейска повлияет на производство оружия Украиной
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сдача Красноармейска сильно повлияет на способности Украины производить оружие, пишет Spectator.
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"Когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, судьба Красноармейска висит на волоске, а вероятность какого-либо прекращения огня по текущим линиям соприкосновения маловероятна.
В руководстве ДНР отмечали, что Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.