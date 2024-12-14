https://ria.ru/20241214/spectator-1989184817.html

СМИ раскрыли, что ждет Украину после сдачи крупного города

СМИ раскрыли, что ждет Украину после сдачи крупного города - РИА Новости, 14.12.2024

СМИ раскрыли, что ждет Украину после сдачи крупного города

Сдача Красноармейска сильно повлияет на способности Украины производить оружие, пишет Spectator. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T09:40

2024-12-14T09:40

2024-12-14T17:44

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

курахово

владимир рогов

вооруженные силы украины

spectator

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сдача Красноармейска сильно повлияет на способности Украины производить оружие, пишет Spectator."Когда город падет, изготовление стали в Украине сократится вдвое, что серьезно повлияет на производство оружия", — говорится в материале.По мнению обозревателя, судьба Красноармейска висит на волоске, а вероятность какого-либо прекращения огня по текущим линиям соприкосновения маловероятна.В руководстве ДНР отмечали, что Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/fa-1989096663.html

красноармейск

донецкая народная республика

курахово

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, курахово, владимир рогов, вооруженные силы украины, spectator