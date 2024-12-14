https://ria.ru/20241214/snajper-1989181772.html
Российский снайпер неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить задание
Российский снайпер неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить задание - РИА Новости, 14.12.2024
Российский снайпер неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить задание
Снайпер российской группировки войск "Запад" с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T08:23
2024-12-14T08:23
2024-12-14T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989181286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5654e449628ceb1a17e7eadc4a346cc3.jpg
ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Снайпер российской группировки войск "Запад" с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на Краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка "Башкортостан" группировки войск "Запад" с позывным Каспер. "Наши (снайперские. — Прим. ред.) пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на лежке (замаскированная позиция снайпера. — Прим. ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги. <…> Декабрь, ночью шел снег с дождем, холод, слякоть", — рассказал командир.По его словам, несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего уже попал в госпиталь. "Получилось так, что на боевом задании получил обморожение, попал в госпиталь. После длительной реабилитации в течение 11 месяцев — вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении", — рассказал сам снайпер. Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил РИА Новости, что теперь боец служит во взводе связи, он отметил, что после длительного лечения Миха мог уволиться, но решил продолжить службу.
https://ria.ru/20240801/svo-1963383980.html
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988733615.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989181286_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_c19aa3fef91048aa45e4efa631122d8a.jpg
Боец о подвиге снайпера с позывным "Миха"
Снайпер группировки войск "Запад" с позывным "Миха" неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту штурмовавшую позиции ВСУ. Бойцы башкирской стрелковой роты рассказали РИА Новости об особенностях работы на Краснолиманском участке фронта и показали трофеи.
2024-12-14T08:23
true
PT4M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
Российский снайпер неделю пролежал в снегу, чтобы выполнить задание
Российский снайпер Миха неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту
ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Снайпер российской группировки войск "Запад" с позывным Миха неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на Краснолиманском участке фронта, рассказал РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка "Башкортостан" группировки войск "Запад" с позывным Каспер.
"Наши (снайперские. — Прим. ред.) пары выдвигались в составе пехоты для усиления. Снайперская пара выдвинулась и находилась на лежке (замаскированная позиция снайпера. — Прим. ред.) около недели, и вот наш снайпер отморозил себе ноги. <…> Декабрь, ночью шел снег с дождем, холод, слякоть", — рассказал командир.
По его словам, несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего уже попал в госпиталь.
"Получилось так, что на боевом задании получил обморожение, попал в госпиталь. После длительной реабилитации в течение 11 месяцев — вот, снова здесь, но уже только в другом подразделении", — рассказал сам снайпер.
Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил РИА Новости, что теперь боец служит во взводе связи, он отметил, что после длительного лечения Миха мог уволиться, но решил продолжить службу.