https://ria.ru/20241214/siriya-1989267763.html

Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии, сообщил Axios

Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии, сообщил Axios - РИА Новости, 14.12.2024

Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии, сообщил Axios

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T23:48

2024-12-14T23:48

2024-12-14T23:48

в мире

россия

москва

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

израиль

иордания

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987974494_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9254aacdbccc195c37436a0ed2f239e0.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников. "Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) и старшие офицеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) встретились в пятницу с руководителем Службы общей разведки Иордании Ахмадом Хусни и старшими иорданскими военачальниками... Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство", - говорится в публикации портала. По словам израильских чиновников, стороны также обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить рейды на территории Западного берега реки Иордан с целью предотвращения попыток террора. С октября 2023 года израильские военные задержали более 5 тысяч подозреваемых в террористической деятельности. Считается, что около половины задержанных имеют связи с палестинским движением ХАМАС. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241214/siriya-1989239929.html

https://ria.ru/20241214/erdogan-1989205874.html

россия

москва

израиль

иордания

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, израиль, иордания, сирия