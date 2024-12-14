Жители Сирии впервые попали на личный курорт Асада, пишет Reuters
Reuters: сирийцы впервые попали на личный курорт Асада на северо-западе страны
© AP Photo / Omar SanadikiСитуация в Сирии
© AP Photo / Omar Sanadiki
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Жители Сирии впервые попали на курорт на северо-западе страны, который находился во владении покинувшего Сирию президента страны Башара Асада, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, курорт находился в поселении Бурж-Ислам провинции Латакия. Комплекс курорта включает белую виллу с балконами с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Как пишет агентство, в пятницу курорт находился в запустении после основательного разграбления и повреждений. Окна были выбиты, на территории курорта не осталось никакой мебели, а туалеты, душевые и разные предметы были поломаны.
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"Многие объекты собственности, принадлежащие Асаду или его семье, были разграблены или разрушены сирийцами... Комплекс (в Будж-Исламе - ред.)... в пятницу находился в запустении после сильного разграбления и повреждений", - пишет агентство.
Рейтер отмечает, что курорт был построен на месте оливковых рощей, районов, на которых раньше проживали сирийские туркмены. Во время строительства курорта семьей Асада их выселили в близлежащие деревни. Агентство добавляет, что местные жители, в основном, сирийские туркмены, пришли посетить курорт.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.