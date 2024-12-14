https://ria.ru/20241214/siriya-1989239929.html

Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами

Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами - РИА Новости, 14.12.2024

Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами

Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом, заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T18:31

2024-12-14T18:31

2024-12-14T20:52

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом, заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) телеканалу Syria TV. "Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами", — сказал аш-Шараа. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html

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