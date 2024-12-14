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Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами - РИА Новости, 14.12.2024
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18:31 14.12.2024 (обновлено: 20:52 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/siriya-1989239929.html
Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами
Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами - РИА Новости, 14.12.2024
Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами
Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом, заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T18:31
2024-12-14T20:52
в мире
россия
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом, заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) телеканалу Syria TV. "Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами", — сказал аш-Шараа. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988911635.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Лидер ХТШ: Сирия дала России шанс пересмотреть отношения между странами

Лидер оппозиции Сирии: РФ дали возможность пересмотреть отношения с сирийцами

© AP Photo / Hussein MallaБоец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Боец оппозиции с флагом Хайят Тахрир аш-Шам во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец оппозиции с флагом "Хайят Тахрир аш-Шам" во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийским народом, заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) телеканалу Syria TV.
"Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами", — сказал аш-Шараа.
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
12 декабря, 20:14
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в МосквуРФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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