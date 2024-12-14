https://ria.ru/20241214/simonyan-1989260552.html
Симоньян рассказала, когда на Майдане в Киеве будут петь русские песни
Симоньян рассказала, когда на Майдане в Киеве будут петь русские песни - РИА Новости, 14.12.2024
Симоньян рассказала, когда на Майдане в Киеве будут петь русские песни
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что на Украине все "прозреют", когда наступит мир, и даже... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:50
2024-12-14T21:50
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что на Украине все "прозреют", когда наступит мир, и даже перевоспитанные "хозлы" будут петь русские песни на Майдане в Киеве. "Те же люди, которые вот совсем уже относятся к категории "хозлов", как я их называю. "Хозлы" - это такие хохлы, которые козлы. Ну что, будем перевоспитывать, а что делать? Это всё делается тоже, история знает тоже множество таких примеров. Психология даже целой нации, ценности даже целой нации меняются очень быстро. При должном подходе. Прекрасно всё это делается. Если наступит мир, покой, все прозреют, "откроют" глаза - и через два года еще будут петь "Матушка-земля, белая берёзонька, для меня Святая Русь, для других - занозонька" где-нибудь на Майдане. А мы будем подпевать", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
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Симоньян рассказала, когда на Майдане в Киеве будут петь русские песни
Симоньян заявила, что когда все прозреют, в Киеве будут петь русские песни