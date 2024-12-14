Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян
Симоньян: патриотические силы в Абхазии не могут быть антироссийскими
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Патриотические силы в Абхазии, которые переживают за свою родину, не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её мнению, самое главное в том, что России необходимо глубоко и тонко разобраться в сложившейся ситуации и ее понять.
"Мы должны понимать, кто там за "красных", кто там за "белых"... Мы должны чётко понимать, что вот эти силы, - они пророссийские или хотя бы не антироссийские, а вот эти силы, - они уже соросятские, их уже купили американские НКО, турецкие НКО, грузинские НКО, за которыми стоят одни и те же, все равно американские НКО. И с этими людьми мы кашу не сварим. А эти, наоборот, они вот за родину свою переживают, за Абхазию, с ними надо иметь дело, потому что люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые "за" Абхазию, они по определению "за" Россию", - заявила Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Она также рассказала, что в Абхазии бывает несколько раз в год всю жизнь, потому что там жила ее прабабушка, в детстве каждое ее лето проходило в Пицунде.
"Меня очень расстраивает то, что происходит в Абхазии, потому что это совсем не чужая мне земля... И меня не может это не печалить, как любая турбулентность на близкой мне земле", - отметила она.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.