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Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.12.2024
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20:29 14.12.2024 (обновлено: 20:34 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989251385.html
Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян
Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян - РИА Новости, 14.12.2024
Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян
Патриотические силы в Абхазии, которые переживают за свою родину, не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями, считает главный редактор международной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:29
2024-12-14T20:34
абхазия
россия
пицунда
маргарита симоньян
аслан бжания
в мире
миа "россия сегодня"
телеканал rt
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Патриотические силы в Абхазии, которые переживают за свою родину, не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По её мнению, самое главное в том, что России необходимо глубоко и тонко разобраться в сложившейся ситуации и ее понять. "Мы должны понимать, кто там за "красных", кто там за "белых"... Мы должны чётко понимать, что вот эти силы, - они пророссийские или хотя бы не антироссийские, а вот эти силы, - они уже соросятские, их уже купили американские НКО, турецкие НКО, грузинские НКО, за которыми стоят одни и те же, все равно американские НКО. И с этими людьми мы кашу не сварим. А эти, наоборот, они вот за родину свою переживают, за Абхазию, с ними надо иметь дело, потому что люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые "за" Абхазию, они по определению "за" Россию", - заявила Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Она также рассказала, что в Абхазии бывает несколько раз в год всю жизнь, потому что там жила ее прабабушка, в детстве каждое ее лето проходило в Пицунде. "Меня очень расстраивает то, что происходит в Абхазии, потому что это совсем не чужая мне земля... И меня не может это не печалить, как любая турбулентность на близкой мне земле", - отметила она. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989249738.html
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абхазия, россия, пицунда, маргарита симоньян, аслан бжания, в мире, миа "россия сегодня", телеканал rt
Абхазия, Россия, Пицунда, Маргарита Симоньян, Аслан Бжания, В мире, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян

Симоньян: патриотические силы в Абхазии не могут быть антироссийскими

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Патриотические силы в Абхазии, которые переживают за свою родину, не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её мнению, самое главное в том, что России необходимо глубоко и тонко разобраться в сложившейся ситуации и ее понять.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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"Мы должны понимать, кто там за "красных", кто там за "белых"... Мы должны чётко понимать, что вот эти силы, - они пророссийские или хотя бы не антироссийские, а вот эти силы, - они уже соросятские, их уже купили американские НКО, турецкие НКО, грузинские НКО, за которыми стоят одни и те же, все равно американские НКО. И с этими людьми мы кашу не сварим. А эти, наоборот, они вот за родину свою переживают, за Абхазию, с ними надо иметь дело, потому что люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые "за" Абхазию, они по определению "за" Россию", - заявила Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Она также рассказала, что в Абхазии бывает несколько раз в год всю жизнь, потому что там жила ее прабабушка, в детстве каждое ее лето проходило в Пицунде.
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"Меня очень расстраивает то, что происходит в Абхазии, потому что это совсем не чужая мне земля... И меня не может это не печалить, как любая турбулентность на близкой мне земле", - отметила она.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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АбхазияРоссияПицундаМаргарита СимоньянАслан БжанияВ миреМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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