Симоньян заявила, что большинство европейцев не поддерживают помощь Украине
Симоньян: большинство населения западной Европы не поддерживает помощь Украине
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что большинство населения западной Европы не поддерживает курс своих правительственных партий о помощи Украине, и в этом смысле они не являются демократическими странами.
"Если большинство населения курс не поддерживает свои партии правительства, партии правительства этот курс должны изменить в ответ на чаяния своего населения. Но нет, это так не происходит. Мы же смотрим цифры и в Германии, и в самых оголтелых странах. Ну нет, такого как у нас, под 80 процентов доверия президенту, поддержка курса, нигде нет. Я говорю о западной Европе. Там поддержка на уровне 21-32 процента. Но это что, большинство населения? Ну это треть от силы. Поэтому люди в этих странах не безумны. Их вот эта эпидемия "не в себе" - не охватила", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
При этом, по её мнению, лидеры этих стран руководствуются совершенно другими мотивами.
"Мне сложно поверить, что кто-то из них всерьез думает, что мы должны поддержать Украину, потому что если мы этого не сделаем, то мы следующие. …Я не верю, что они всерьез считают, что вот если мы сейчас, как в Мюнхене, поддадимся, и, как они об этом говорят, новую политику устроим, того, что у них называлось appeasement, умиротворить, как они пытаются это преподнести, то дальше за Украиной будет Польша, как она была за Чехией и так далее. Ну не верят же они в это. Конечно нет, они прекрасно знают, что это не так", - сказала Симоньян.
"Одной пообещали, что она будет генсеком ООН. Другим денежек дали. Это же невероятное ВПК-шное лобби. Все завязано на кошмарную коррупцию. У третьих дети, внуки. Четвертые не могут противостоять этому давлению, потому что у них у всех будущее. Потому что все видят, что происходит с теми, кто не слушается. Фицо пристрелили, Трампа чуть не пристрелили. Они все об этом думают и дудят в одну дуду. Я не думаю, что они в это верят", - сказала главред.