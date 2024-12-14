https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, сравнив... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:03

2024-12-14T20:03

2024-12-14T21:21

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аслан бжания

миа "россия сегодня"

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, сравнив такой риск с самоубийством. "Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение - президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, маргарита симоньян, аслан бжания, миа "россия сегодня", телеканал rt