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Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника - РИА Новости, 14.12.2024
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20:03 14.12.2024 (обновлено: 21:21 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989248840.html
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника - РИА Новости, 14.12.2024
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, сравнив... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:03
2024-12-14T21:21
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, сравнив такой риск с самоубийством. "Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение - президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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в мире, абхазия, россия, сухум, маргарита симоньян, аслан бжания, миа "россия сегодня", телеканал rt
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Маргарита Симоньян, Аслан Бжания, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Симоньян оценила риск потери Абхазии как союзника

Симоньян сравнила риск потери Абхазии как союзника с самоубийством

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила уверенность, что России нельзя потерять Абхазию как союзника, сравнив такой риск с самоубийством.
"Потерять Абхазию как союзника, как наших ближайших... это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел - через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение - президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине
Вчера, 17:41
 
В миреАбхазияРоссияСухумМаргарита СимоньянАслан БжанияМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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