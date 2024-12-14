https://ria.ru/20241214/simonyan-1989244686.html

Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа

Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднозначно оценила вероятную будущую команду президента США... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:12

2024-12-14T19:12

2024-12-14T19:12

сша

техас

калифорния

маргарита симоньян

илон маск

дональд трамп

в мире

миа "россия сегодня"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднозначно оценила вероятную будущую команду президента США Дональда Трампа, в частности, действия Илона Маска она назвала двойственными. Она отметила, что некоторые из кандидатов были неоднократно на эфире RT, и многое из того, что ими сказано – она поддерживала. "Те, кого объявляют членами его вероятной команды сейчас, нас очень радуют эти люди…. Илон Маск - ну, тоже сложно очень судить. Это такое "нашим и вашим". С одной стороны, он по-бизнесовому, и не только по-бизнесовому, а явно по политическим причинам, и, вероятно, по причинам, изменить которые он сам не в силах, помогает Украине и мешает нам своими "Starlink"-ами и прочим. С другой стороны, он проявляет удивительную адекватность относительно этой религии пробужденчества, которая сейчас завладела умами Демократической партии США и их приспешников. Он окончательно переехал в Техас из Калифорнии. Почему? Потому что в Калифорнии приняли этот сумасшедший закон о трансгендерности, он не хочет иметь к этому отношения, и из протеста он переехал в более консервативный Техас. Что говорит нам о том, что он все-таки в себе. Это уже большой плюс", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Она также отметила, что Маск разделяет некие общечеловеческие ценности и не готов в угоду политической моде ими поступиться. "Это внушает оптимизм", - сказала Симоньян. В то же время она сравнила президента США с ролью артиста. "С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что Соединёнными Штатами Америки президенты Соединённых Штатов Америки не управляют давным-давно. Это сложный механизм, где у каждого есть своя роль. У президента Соединенных Штатов Америки роль примерно такая, как у артиста, исполняющего главную роль на сцене в каком-то спектакле. Но не у режиссера этого спектакля. И тем более не у сценариста этого спектакля. И даже не у дирижера, который оркестром управляет, сопровождающим это представление. Это же тоже очевидно. Насколько главный герой и артист, исполняющий главного героя, будет в состоянии вытянуть весь спектакль, …посмотрим", - сказала Симоньян.

https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html

https://ria.ru/20241208/simonyan-1988049896.html

сша

техас

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