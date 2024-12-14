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Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа - РИА Новости, 14.12.2024
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19:12 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989244686.html
Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа
Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа - РИА Новости, 14.12.2024
Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднозначно оценила вероятную будущую команду президента США... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T19:12
2024-12-14T19:12
сша
техас
калифорния
маргарита симоньян
илон маск
дональд трамп
в мире
миа "россия сегодня"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднозначно оценила вероятную будущую команду президента США Дональда Трампа, в частности, действия Илона Маска она назвала двойственными. Она отметила, что некоторые из кандидатов были неоднократно на эфире RT, и многое из того, что ими сказано – она поддерживала. "Те, кого объявляют членами его вероятной команды сейчас, нас очень радуют эти люди…. Илон Маск - ну, тоже сложно очень судить. Это такое "нашим и вашим". С одной стороны, он по-бизнесовому, и не только по-бизнесовому, а явно по политическим причинам, и, вероятно, по причинам, изменить которые он сам не в силах, помогает Украине и мешает нам своими "Starlink"-ами и прочим. С другой стороны, он проявляет удивительную адекватность относительно этой религии пробужденчества, которая сейчас завладела умами Демократической партии США и их приспешников. Он окончательно переехал в Техас из Калифорнии. Почему? Потому что в Калифорнии приняли этот сумасшедший закон о трансгендерности, он не хочет иметь к этому отношения, и из протеста он переехал в более консервативный Техас. Что говорит нам о том, что он все-таки в себе. Это уже большой плюс", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Она также отметила, что Маск разделяет некие общечеловеческие ценности и не готов в угоду политической моде ими поступиться. "Это внушает оптимизм", - сказала Симоньян. В то же время она сравнила президента США с ролью артиста. "С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что Соединёнными Штатами Америки президенты Соединённых Штатов Америки не управляют давным-давно. Это сложный механизм, где у каждого есть своя роль. У президента Соединенных Штатов Америки роль примерно такая, как у артиста, исполняющего главную роль на сцене в каком-то спектакле. Но не у режиссера этого спектакля. И тем более не у сценариста этого спектакля. И даже не у дирижера, который оркестром управляет, сопровождающим это представление. Это же тоже очевидно. Насколько главный герой и артист, исполняющий главного героя, будет в состоянии вытянуть весь спектакль, …посмотрим", - сказала Симоньян.
https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html
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сша, техас, калифорния, маргарита симоньян, илон маск, дональд трамп, в мире, миа "россия сегодня", телеканал rt
США, Техас, Калифорния, Маргарита Симоньян, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT
Симоньян неоднозначно оценила вероятную команду Трампа

Симоньян назвала действия Илона Маска в команде Трампа двойственными

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян неоднозначно оценила вероятную будущую команду президента США Дональда Трампа, в частности, действия Илона Маска она назвала двойственными.
Она отметила, что некоторые из кандидатов были неоднократно на эфире RT, и многое из того, что ими сказано – она поддерживала.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Вчера, 17:41
"Те, кого объявляют членами его вероятной команды сейчас, нас очень радуют эти люди…. Илон Маск - ну, тоже сложно очень судить. Это такое "нашим и вашим". С одной стороны, он по-бизнесовому, и не только по-бизнесовому, а явно по политическим причинам, и, вероятно, по причинам, изменить которые он сам не в силах, помогает Украине и мешает нам своими "Starlink"-ами и прочим. С другой стороны, он проявляет удивительную адекватность относительно этой религии пробужденчества, которая сейчас завладела умами Демократической партии США и их приспешников. Он окончательно переехал в Техас из Калифорнии. Почему? Потому что в Калифорнии приняли этот сумасшедший закон о трансгендерности, он не хочет иметь к этому отношения, и из протеста он переехал в более консервативный Техас. Что говорит нам о том, что он все-таки в себе. Это уже большой плюс", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Она также отметила, что Маск разделяет некие общечеловеческие ценности и не готов в угоду политической моде ими поступиться. "Это внушает оптимизм", - сказала Симоньян.
В то же время она сравнила президента США с ролью артиста.
"С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что Соединёнными Штатами Америки президенты Соединённых Штатов Америки не управляют давным-давно. Это сложный механизм, где у каждого есть своя роль. У президента Соединенных Штатов Америки роль примерно такая, как у артиста, исполняющего главную роль на сцене в каком-то спектакле. Но не у режиссера этого спектакля. И тем более не у сценариста этого спектакля. И даже не у дирижера, который оркестром управляет, сопровождающим это представление. Это же тоже очевидно. Насколько главный герой и артист, исполняющий главного героя, будет в состоянии вытянуть весь спектакль, …посмотрим", - сказала Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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8 декабря, 21:22
 
СШАТехасКалифорнияМаргарита СимоньянИлон МаскДональд ТрампВ миреМИА "Россия сегодня"Телеканал RT
 
 
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