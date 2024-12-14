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Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии - РИА Новости, 14.12.2024
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20:39 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/simonjan-1989253061.html
Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии
Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии - РИА Новости, 14.12.2024
Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии
Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:39
2024-12-14T20:39
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "У нас там прекрасно работает наш Sputnik. Это, собственно говоря, по аудитории, главное СМИ в Абхазии вообще. И они тоже очень переживают", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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в мире, абхазия, сухум, россия, маргарита симоньян, аслан бжания
В мире, Абхазия, Сухум, Россия, Маргарита Симоньян, Аслан Бжания
Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии

Симоньян заявила, что Sputnik в Абхазии работает прекрасно

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"У нас там прекрасно работает наш Sputnik. Это, собственно говоря, по аудитории, главное СМИ в Абхазии вообще. И они тоже очень переживают", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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В миреАбхазияСухумРоссияМаргарита СимоньянАслан Бжания
 
 
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