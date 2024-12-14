Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии
Симоньян заявила, что Sputnik в Абхазии работает прекрасно
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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"У нас там прекрасно работает наш Sputnik. Это, собственно говоря, по аудитории, главное СМИ в Абхазии вообще. И они тоже очень переживают", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.