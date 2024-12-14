https://ria.ru/20241214/simonjan-1989253061.html

Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии

Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян оценила работу Sputnik в Абхазии

Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:39

2024-12-14T20:39

2024-12-14T20:39

в мире

абхазия

сухум

россия

маргарита симоньян

аслан бжания

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Sputnik в Абхазии работает прекрасно, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "У нас там прекрасно работает наш Sputnik. Это, собственно говоря, по аудитории, главное СМИ в Абхазии вообще. И они тоже очень переживают", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989251385.html

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сухум

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия, сухум, россия, маргарита симоньян, аслан бжания